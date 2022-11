Der Vorstoß für eine erleichterte Einbürgerung und den Doppelpass für nahezu jeden, der ihn haben will, folgt aus der krachend gescheiterten rot-grünen Multikulti-Ideologie. Geblieben ist als nostalgischer Restposten die Forderung nach der doppelten Staatsbürgerschaft. Wer sich nicht festlegen will, welches Land „sein Land“ ist, wer sich mit jedem seiner beiden Pässe die Rosinen herauspicken will, die jeder Staat zu bieten hat, der soll zwei Pässe haben dürfen. Der Ausweis als praktischer Gebrauchsgegenstand – Zweithandy, Zweitauto, Zweitpass.