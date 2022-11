Das Spiel Deutschlands gegen Japan hat geradezu symptomatische Qualität für die Zustandsbeschreibung unseres Landes. Statt sich mit klarer Strategie, Energie und Kampfesgeist auf den Ball und die Umsetzung einer vorwärtsgerichteten Spielweise zu konzentrieren, diskutiert man tagelang über Armbinden und wokes Gedankengut, reibt sich am Veranstalter statt an sich selbst und verschiebt damit die Prioritäten zu Lasten des eigenen Erfolges. Gut gemeint ist nicht gut gemacht. Diese Botschaft ist bis heute in der deutschen Politik und dem Feuilleton nicht angekommen. Als Voraussetzung für den Erfolg in unserer heutigen global kompetitiven Welt kommt es vor allem aber auf eines an: auf die „Execution“. Mit dem Fokus auf der Verbalisierung von Idealwertvorstellungen und Wunschträumen sowie ihrer missionarischen Verfolgung gegenüber jedem, der sie hören und nicht hören will, lenkt man vom eigentlich Geforderten ab und landet am Ende genau dort, wo die deutsche Fußballnationalmannschaft am gestrigen Abend gelandet ist, nämlich in der Niederlage.

Wer in dieser Welt gewinnen will, muss sich auf die „Execution“, auf eine möglichst effiziente und kompetitive Umsetzung konkreter Performance-Ziele konzentrieren, das heißt ins Fußballerische dieser Tage übersetzt, auf das Geschehen auf dem Rasen und nicht auf den Tribünen-, Polit- und Medientalk drumherum. Nur dort, wo es auf die Socken gibt, entscheidet sich das Schicksal, und nur dort allein liegt der Weg zum Erfolg. Nicht mit dem Diskurs über regenbogenfarbene Armbinden oder der Inszenierung von Mannschaftsbildern, sondern mit Toren gewinnt man Spiele. So simpel und doch scheinbar so herausfordernd ist diese Welt. Wer irgendwo anders sucht, wird sich im Labyrinth der globalen Komplexität und Wettbewerbsintensität verlaufen und führt sich und sein Volk auf einen fatalen Irrweg. Abstieg und Deklassierung sind die Folgen.