Die WM boykottiern? Ohne mich! Ich finde dieses sogenannte Fußballturnier von Tag zu Tag unterhaltsamer und bleibe definitiv dran. Nicht wegen des Sports, den gibt es anderswo besser – zum Beispiel in der Zweiten Bundesliga oder im Tennis. Das wirklich Spannende an dieser katarischen Weltmeisterschaft besteht für mich in dem bunten Rahmenprogramm mit Armbindenproblematik, Hand-vor-den-Mund-Halten sowie flankierenden Statements von depperten Politikern und degenerierten Funktionären. Es ist die absolute Faszination des Grauens, und so etwas sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen.

Was wir derzeit in Katar erleben, ist kein Fußballwettbewerb, sondern der symbolische Kampf zweier Unkulturen: Islam gegen Wokeness. Derzeit steht es 2:0 für Team Islam, aber die aufgeweckten westlichen „Mannschaften“ (eigentlich ein etwas demodierter Begriff in Zeiten von Genderfluidity) kriegen vielleicht noch die Kurve. Kleiner Coaching-Tip: Das Zurschaustellen einer verrutschten One-Love-Binde am labberigen Oberarm einer sauertöpfisch dreinschauenden Bundesinnenministerin schießt da eher keine Tore.