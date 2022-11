Die Grünen-Politikerin bezieht sich auf eine Veranstaltung der Denkfabrik Republik 21 vor gut einer Woche in Berlin. Zu Gast waren verschiedene liberale bis konservative Akteure, die sich in Vorträgen und Diskussionsrunden mit dem Thema Wokeness auseinandersetzten. Darunter Anna Schneider, Chefreporterin der Welt, der Islamkritiker Ahmad Mansour, der Kabarettist Dieter Nuhr, der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Carsten Linnemann, Linda Teuteberg von der FDP sowie die ehemalige Bundesfamilienministerin und Autorin Kristina Schröder (CDU). Einig war man sich in einem zentralen Punkt: Die Identitätspolitik als zentraler Bestandteil des woken Zeitgeistes bedrohe Freiheit und Demokratie. Und weil dem so sei, müsse man ihr etwas entgegensetzen.