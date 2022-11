Diskussionen um Katar - Was (auch) zählt, ist aufm Platz

Die WM in Katar wird überschattet von Diskussionen, die mit Fußball nichts zu tun haben. Die Kritik an Katar, am DFB und an der Fifa ist richtig und wichtig, kommt aber zunehmend redundant daher. Zeit, den Sport wieder stärker in den Mittelpunkt zu rücken. Die unglückliche Niederlage der deutschen Nationalmannschaft gibt dafür Anlass genug.