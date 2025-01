Peter M. Wiedemann war Direktor der sozialwissenschaftlichen Programmgruppe „Mensch, Umwelt, Technik“ am Forschungszentrum Jülich. Danach war er Sprecher des Wissenschaftsforums EMF in Berlin. Lehrtätigkeit am Institut für Psychologie der der Universität Innsbruck. Seit 2013 ist Wiedemann im Ruhestand. Er war bis 2020 Honorary Professorial Fellow an der University of Wollongong in Australien. Seitdem ist er Adjunct Professor an der Monash University Melbourne, School of Public Health and Preventive Medicine.

Politische Entscheidungen führen immer wieder mal ins Desaster. Das hat schon die US-Historikerin Barbara Tuchmann in ihrem Buch „Torheit der Regierenden" nachgewiesen. Und auch für die deutsche Corona-Politik stellt sich die Frage, wie rational die Entscheidungen in der Pandemie waren. Haben sich die Entscheidungen der Politik als richtig erweisen? Und hat die Politik bestmöglich entschieden? Wurden die richtigen Experten für die Beratung der Politik hinzugezogen? War die Beratung so organisiert, dass die Politik bestmöglich beraten wurde? Insbesondere, wie ist die Politik mit Worst-Case-Szenarien zu Infektion, Krankheit und Sterben umgegangen? Was hat die Entscheidungsqualität der Politik beeinträchtigt? Und hat die Politik, bei der Festlegung der Kommunikation zu ihren Entscheidungen, die möglichen Folgen ihres Kommunikationsansatzes beachtet?

Es ist Konsens der Gesundheitspolitiker in Deutschland, jedenfalls der meisten, dass eine kluge Pandemiepolitik auf wissenschaftliche Expertise angewiesen ist. Aber welche Experten wurden zu Coronazeiten eingebunden? Waren es die richtigen? Im Frühjahr 2020 wurde die Politikberatung ausschließlich von Virologen und Physikern dominiert. Erstere boten Instrumente zum Virusnachweis, letztere offerierte mathematische Modelle zur Entwicklung der Pandemie, die einen Blick in die Zukunft wagten. Anzutreffen war dieser Expertenmix auch bei der der ersten Sitzung der Bund-Länder-Konferenz am 13.3.2020, die während der Pandemie die entscheidende politische Steuerungsinstanz war.

Eingeladen waren hierzu drei Wissenschaftler: der Virologe Christian Drosten, der Veterinärmediziner Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), und der Pharmakologe Heyo K. Kroemer, Vorstandsvorsitzender der Charité. Bekannt ist, dass es zumindest zwei Vorträge gab, die die Politik wesentlich beeinflussten. Ein Vortrag stammte von Christian Drosten. Recherchen von Journalisten des Spiegel, der Süddeutschen Zeitung und von The Pioneer deuten darauf hin, dass die Ausführungen von Drosten wesentlichen Einfluss auf die Schließung der Schulen im März 2020 hatten.

Natürlich äußerten sich auch andere Virologen in dieser Phase der Pandemie ähnlich. Drosten allerdings trug seine Ansichten den Entscheidern von Bund und Ländern vor. Dabei stellte er eine Studie vor, die er, wie er selbst angab, in der Nacht zuvor von einer amerikanischen Kollegin zugesandt bekommen hatte. Es handelte sich um eine Analyse der Schulschließungen und des Verbots von Massenveranstaltungen auf den Verlauf der Spanischen Grippe 1918–1919 in verschiedenen amerikanischen Städten.

Die Studie kommt zu dem Schluss, dass beide Maßnahmen die Übersterblichkeit reduziert hatten. War Drosten noch am Vortag gegen Schulschließungen, plädierte er am 12.3.2020 dafür.

Allerdings war die von Christian Drosten so hoch eingeschätzte Studie im Nationalen Pandemieplan Teil II, den Wissenschaftler des RKI federführend verfasst hatten, eher kritisch bewertet worden. Dort heißt es, bezogen auf diese Studie, dass es fraglich sei, „inwieweit die Erfahrungen aus der Pandemie 1918 auf heutige Verhältnisse übertragbar sind”.

Auch der Vortrag des RKI-Präsidenten Lothar Wieler war für die weiteren politischen Entscheidungen zur Pandemiepolitik relevant. Wieler skizzierte Szenarien, die abschätzen, wie sich die Covid-19-Erkrankungen, die erforderlichen Krankenhausbetten, die benötigten Betten auf Intensivstationen sowie die Anzahl der Covid-19-Todesfälle in den kommenden Monaten entwickeln könnten.

Obwohl es sich um Möglichkeitsbeschreibungen handelte, war die Wirkung des Vortrags von Wieler auf die Anwesenden enorm. Spätere Aussagen der Beteiligten legen das nahe. Der Ministerpräsident von Thüringen, Bodo Ramelow, spricht in einem Interview mit der Zeit von einer gespenstischen Situation. Angst und Sorge machten sich breit und weckten die Bereitschaft, einen weitreichenden Lockdown auf den Weg zu bringen. Der folgte bald und blieb das Mittel der Wahl. Erst im März 2023 wurden die letzten

angeordneten Schutzmaßnahmen aufgehoben.

Was hat diese Politik so lange am Leben gehalten? Die Entscheidungsfindungen, die dabei eine wesentliche Rolle gespielt haben, sollen im Weiteren genauer beleuchtet werden.

Die Auswahl der Experten

Wenn die bundesdeutsche Politik ein Wissensdefizit hat, greift sie gewöhnlich auf Experten zurück, so auch zu Zeiten der Coronapandemie. Aber welche Experten sind die richtigen für die Politik? Genauer: Welche Experten liefern unter Bedingungen von Nichtwissen und Unsicherheit einigermaßen verlässliche Einsichten, an denen die Politik sich orientieren kann?

Zur Beantwortung dieser Frage helfen die Arbeiten von Philip Tetlock. Der Psychologe kommt, basierend auf einem langjährigen Forschungsprojekt (1984–2004), das sich mit „expert political judgement" befasste, zu interessanten Einsichten. Er unterscheidet zwei Typen von Experten: Igel und Füchse. Igel sind Experten, die von einer Sache alles wissen. Füchse sind Experten, die von vielen Sachen etwas wissen. Füchse, so Tetlocks zentraler Befund, liefern die besseren Prognosen.

Was macht der Expertentyp „Füchse“ besser? Füchse sind breiter aufgestellt, d.h. ihr Wissensbereich ist umfangreicher. Füchse neigen, im Vergleich zu Igeln, zudem weniger zu Selbstüberschätzung. Wenn sie mit einem Lösungsansatz nicht weiterkommen, sind sie eher bereit, umzudenken. Die Denkweise von Füchsen ist open-minded: Sie sind bereit, eigene Fehler anzuerkennen und aus ihnen zu lernen.

Die Einsichten der Tetlock-Studie lassen sich auch für die Auswahl der Experten nutzen, die die Politik während einer Pandemie beraten sollen. Auch hier wäre es richtig, auf Experten zu setzten, die sich selbst nicht überschätzen und die interdisziplinär denken können. So bleibt festzuhalten, dass es bei der Auswahl von Experten für die Politikberatung insbesondere darauf ankommt, open-minded Experten einzubeziehen, die mit anderen Experten zusammenarbeiten können. Es wäre riskant, nur auf Experten vom Typ Igel zu setzen, die sich selbst an der Spitze der Wissensproduktion sehen und denen Gegenstimmen eher lästig sind. Bei komplexen Problemen, über die nur unsicheres Wissen vorliegt, gilt für die Expertenauswahl: Teamfähigkeit geht vor individueller Brillanz.

Mögliche Selbstzensur

Expertengremien sind anfällig für Groupthink. Damit ist folgendes gemeint: Gruppenbezogener Uniformitätsdruck und moralische Exklusivitätsannahmen in einer Gruppe führen zu Unfehlbarkeitsüberzeugungen. Damit sind Fehleinschätzungen vorprogrammiert. Wer Roger Pielkes Veröffentlichung „Honest Broker” über Experten und Politikberatung kennt, der weiß zudem, dass Experten nicht immer vorurteilsfrei urteilen. Das hat der Psychologe Mahoney bereits 1977 mittels einer experimentellen Studie nachgewiesen.

Wissenschaftler gehen mit Studien dann besonders kritisch um, wenn sie mit deren Schlussfolgerungen nicht einverstanden sind, verglichen mit denen, gegenüber denen sie positiv eingestellt sind. Eine neuere Befragung, gerichtet an Psychologieprofessoren in den USA, macht auf eine bedenkliche Tendenz zur Selbstzensur aufmerksam. Geht es um gesellschaftliche Tabuthemen, so formt der Gruppendruck die veröffentliche wissenschaftliche Meinung. Kritische Stimmen sind leiser, um sich keine Nachteile einzuhandeln.

Jenseits von Tabuthemen gilt: Treffen Wissenschaftlern mit unterschiedlichen Wissensbezügen, Interessen und politischen Wirkabsichten aufeinander, so verschärft sich die Kontroverse. Kompetenzduelle bestimmen dann die Tagesordnung und blockieren nicht nur die Klärung wissenschaftlicher Sachverhalte, sondern auch den Transfer von Wissen in die Politik.

Das zeigte sich z.B. im Falle des Cochrane Reviews von Ende Januar 2023 zum Nutzen von Masken gegen Atemwegsinfektionen. Dort wurde festgestellt, dass es nur geringe oder gar keine Effekte auf das Auftreten von Influenza- und Covid-19-Erkrankungen gibt. Das stieß, freundlich formuliert, auf heftige Kritik. Karla Soares-Weiser, Chefredakteurin der Cochrane-Bibliothek, entschuldigte sich für die missverständliche Darstellung der Befunde. Im Grunde aber ging es um die obige Differenzierung: Was im Labor unter kontrollierten Bedingungen funktioniert, muss nicht im Alltag funktionieren.

Was tun? Das „Adversarial Collaboration Project“, das von C. Clark und Ph. Tetlock an der University of Pennsylvania gegründet wurde, kann helfen. Dessen Ziel ist es, wissenschaftliche Kontroversen produktiv zu machen. In einem konstruktiven Dialog loten die sich widersprechenden Experten ihre fachlichen Konsense aus. Genauer, beide Seiten sollen sich auf eine empirische Studie einigen, um ihre Kontroverse mittels empirischer Evidenzen zu entscheiden. Vorbedingung für dieses Prozedere ist es, dass die Gegner die Argumente ihrer Opponenten ernst nehmen und sie nicht auf ein Strohmann-Argument reduzieren. Die Einigung erfolgt in Teilschritten: Zunächst geht es um die Einigung auf ein Forschungsdesign (Welche Daten werden benötigt und wie sind diese zu erlangen?), danach um die Verständigung über die Durchführung einer Studie (Welche Art von Untersuchung ist dafür geeignet?) und schließlich um die Interpretation der Befunde (Was sagen uns die Daten?).

Ohne professionelle Unterstützung, so das Fazit, ist die Zusammenarbeit von Experten mit konträren Ansichten kaum produktiv zu gestalten. Auf diese zu verzichten, ist gerade dann nicht ratsam, wenn es um wichtige Fragen geht und Wissensunsicherheiten

dominieren. Für künftige Pandemien folgt daraus, beim Einholen wissenschaftlicher Expertise auf professionelle Verfahren zu setzen, z.B. auf Adversarial Collaboration.

Derartige Verfahren sollten bereits im Vorfeld von politischen Entscheidungen durchgeführt werden, sodass deren Ergebnisse in politische Entscheidungsgremien, die meist unter Zeitdruck stehen, mühelos eingespeist werden können. Allerdings kann sich

die Politik nicht darauf verlassen, dass sich solche Kooperationen im Selbstlauf initiieren. Es bedarf auch des politischen Willens dazu.

Der schlimmste Fall als Treiber

Szenarien sind keine Prognosen, sondern modellbasierte Illustrationen von möglichen Entwicklungen. Sie haben zwar den Vorteil, dass eines der Szenarien mit hoher Wahrscheinlichkeit zutreffend sein kann, vorausgesetzt, die ganze Bandbreite mögliche Zukünfte wird beschrieben. Der Nachteil ist, dass Modellierungen mit Szenarien aber in der Regel ausklammern, mit welcher Wahrscheinlichkeit welche Szenarien eintreffen werden. Deshalb sind sie nicht sonderlich nützlich. Ihnen fehlt die Präzision; sie sind nicht gut genug kalibriert. Denn worauf sollte sich die Politik z.B. einstellen: auf 5000, 10.000 oder auf 120.000 Intensivbetten, die in den nächsten Monaten parallel benötigt werden?

Das bleibt offen, denn welches Worst-Case-Szenario ist zu erwarten? Zu klären wäre, welche Szenarien möglicherweise zu spekulativ sind, welche zu übertrieben. Auf welches der Szenarien sollte die Politik dann setzen? Das ist auch eine Frage nach dessen

Eintrittswahrscheinlichkeit.

Fatalerweise wird aber, wenn die Frage der Wahrscheinlichkeit der Szenarien ausgeklammert bleibt, in der Regel dem schlimmsten Fall die größte Aufmerksamkeit geschenkt. Das macht Worst-Case-Szenarien zu Treibern, die die Politik maßgeblich beeinflussen. Je schlimmer die Weltuntergangsprojektionen, desto entscheidungswirksamer werden sie.

Die Szenarien zur Coronapandemie hätten also zumindest auf ihre Wahrscheinlichkeit hin abgefragt werden müssen. Wenn eine Wahrscheinlichkeitsabfrage ausscheidet, weil es darüber kein Wissen und nur vage Vermutungen gibt, bedarf es anderer Kriterien, die es der Politik ermöglichen, eine Bewertung vorzunehmen. Dass das möglich ist, zeigt die Praxis des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Das IPCC bewertet Szenarien zu möglichen Effekten der Klimaveränderung und charakterisiert deren Unsicherheiten schon seit 2010 mit Hilfe standardisierter Einschätzungsverfahren. Diese liefern Informationen, die es der Politik erlauben, fundierter über die Belastbarkeit der angebotenen Szenarien zu urteilen.

Risiken von Maßnahmen

Ein weiterer Umstand bedarf ebenfalls der Klärung. Die Politik hätte davon ausgehen müssen, dass es keine risikofreien Maßnahmen der Pandemiebekämpfung gibt. Leider wurde das nicht immer anerkannt. Karl Lauterbach twittert im Sommer 2022: „Und zusätzlich geht es darum, weshalb eine Minderheit der Gesellschaft eine nebenwirkungsfreie Impfung nicht will, obwohl sie gratis ist und ihr Leben und das vieler anderer retten kann.” Eine solche pauschale Aussage ist jedoch immer angreifbar. Denn die Reduktion eines Risikos setzt in der Regel andere Risiken frei. Im Falle der Impfungen: Nebenwirkungen. Im Falle von Besuchsverboten in Pflege- und Altenheimen vereinsamen deren Bewohner. Somit erhöht sich das Sterberisiko. Lebensschutz um jeden Preis kann auch Leben kosten.

Die Notwendigkeit, externe Effekte der eigenen Entscheidungen zu bedenken, gilt immer. Politik hat die Risiken der Maßnahmen zur Risikoreduktion in den Blick zu nehmen. Für Schulschließungen hätte abgeschätzt werden müssen, ob deren Schaden nicht größer ist als deren Nutzen. Warum aber blieb das aus? Eine Erklärung ist die Engführung der Problemdefinition auf ein einfaches Vermeidungsziel (die Virusinfektion ist einzudämmen), anstatt zu fragen, wie die Gesellschaft möglichst ohne unmittelbare und Folgeschäden durch die Pandemie gebracht werden kann.

Für die Zukunft heißt das: Szenarien sind notwendige Orientierungshilfen in einer Pandemie. Sie bedürfen aber einer Bewertungshilfe, um sie besser für politische Entscheidungen nutzen zu können. Zudem ist eine Risiko-Risiko-Perspektive einzunehmen. Die externen Auswirkungen der eingeführten Schutzmaßnahmen sind zu betrachten.

Auch wenn die Komplexität damit steigt, sollten integrierte Risikoabschätzungen eingesetzt werden, die nicht nur die Risiken der Ausbreitung der Pandemie betrachten, um dann über geeignete Schutzmaßnahmen zu entscheiden, sondern auch, welche

Risiken durch die eingesetzten Maßnahmen bewirkt werden können.

Sicherheit fördert riskantes Handeln

Wenn diejenigen Experten ausgewählt wurden, deren fachliche Inputs methodisch abgefragt und deren Pandemieszenarien für die Entscheidungsfindung verständlich aufbereitet vorliegen, und das Entscheidungsproblem angemessen strukturiert ist, steht die Qualitätssicherung der Entscheidungen zur Pandemiepolitik an. Entscheidungsfallen sind zu erkennen und Urteilsfehler abzustellen.

Vordringlich ist es, nicht in einen blinden Alarmismus zu geraten, weil dieser „Koste was es wolle“-Entscheidungen aktiviert und stabilisiert. Die Folgen sind überschießenden Reaktionen, die sich fortpflanzen; erlassene Corona-Verhaltensregeln werden streng

ausgelegt und noch strenger kontrolliert.

Weiterhin wäre einer fatalen Tendenz entgegenzuwirken: der Tendenz zum Weiter-so, mehr vom Gleichen, ist nicht immer sinnvoll. Oft geht diese Tendenz einher mit einem unrealistischen Optimismus hinsichtlich der Wirkung der Schutzmaßnahmen. So zeigen Labortests, dass FFP2-Masken die Infektionsrisiken drastisch reduzieren, aber nur unter idealen Bedingungen, die im Alltag nicht oder kaum gegeben sind: Willens zu sein, die Maskenpflicht immer umzusetzen, Masken passend zur Gesichtsform, korrekter Sitz und korrektes Abnehmen der Maske. Zudem ist ein Effekt zu beachten, der in der Fachsprache „Risikohomöostase" heiß: Menschen, die sich sicher glauben, handeln riskanter.

Die damalige Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, Alena Buyx, blendete solche Überlegungen allerdings aus. Sie meinte in einem Interview mit dem Mannheimer Morgen im Februar 2022: „Der Mund-Nasen-Schutz ist eine der wirksamsten Maßnahmen, die wir haben.“ Das war eine starke Aussage. Sicherlich mit guter Absicht, aber riskant. Denn so genau wusste man das nun wirklich nicht, wie das ein Jahr später die Kontroverse um das Chocrane Review zum Maskentragen zeigte.

Es gilt also immer sorgsam zu prüfen, ob die eingeführten Maßnahmen den Nutzen haben, der versprochen wird. Das wurde allerdings nicht konsequent verfolgt. Um dennoch die Öffentlichkeit vom Nutzen der durchgeführten Schutzmaßnahmen zu überzeugen, wurde davon ausgegangen, dass es ohne die gewählten Maßnahmen zu massiven Krankheits- und Todesfällen gekommen wäre.

Ende April 2020 hat Christian Drosten in einem Interview mit der englischen Zeitung The Guardian auf diese Weise argumentiert. Er beklagte, dass Teile der Öffentlichkeit die Notwendigkeit der Pandemiemaßnahmen bezweifeln, weil die Intensivstationen ja halbleer geblieben seien. Das sei aber eben nur wegen der Maßnahmen so gewesen. Mit seiner Kritik an der Öffentlichkeit hat Drosten zwar recht, aber seine eigene Erklärung ist ebenfalls problematisch. Es handelt sich hierbei um eine Rechtfertigung auf fehlender Grundlage. Unterstellt wird: Weil es die Maßnahmen gab, müssen sie auch erfolgreich gewesen sein. Das ist zwar möglich, bewiesen ist jedoch nichts.

Die externen Effekte der Pandemiepolitik können auch auf eine andere Weise ausgeblendet werden. Während die Risiken von Schutzmaßnahmen, wie z.B. Schulschließungen, sich erst in ferner Zukunft zeigen, ist deren Nutzen für die Eindämmung der Virusverbreitung unmittelbar. Verluste, die in der Zukunft liegen, werden aber in der Regel als weniger schlimm eingeschätzt als solche, die uns heute treffen können. Es ist so zumindest psychologisch plausibel, dass die in der Zukunft liegenden externen Effekte von Lockdownmaßnahmen aus dem Blickfeld gerieten. Dem wäre künftig entgegenzuwirken.

Freunde und Feinde

Schließlich erfordert jedwede Pandemiepolitik die Akzeptanz der Bevölkerung. Je strikter die Maßnahmen, desto mehr sind sie auf Akzeptanz angewiesen. Politik hat also zu bestimmen, welche Art von Kommunikation sie aufbauen will, um Akzeptanz zu fördern. Dabei ist auch zu bedenken, welche unerwünschte Effekte die gewählte Kommunikationsstrategie haben kann.

In Pandemiezeiten wurde eine auf Überredung angelegte Kommunikation favorisiert. Die Bevölkerung sollte die Notwendigkeit der auferlegten Schutzmaßnahmen einsehen und die auferlegten Einschränkungen ihrer Grundrechte solidarisch akzeptieren. Die damit einhergehende moralistische Aufrüstung der Pandemiepolitik ging einher mit der Differenzierung in Freunde und Feinde. Freunde waren solche, die alle erforderlichen Maßnahmen unterstützten. Feinde waren die Uneinsichtigen, eben die, die Lockdowns ablehnten, skeptisch gegenüber Schulschließungen waren und den Nutzen des Maskentragens bezweifelten. Diese Freund-Feind-Polarisierung tendierte zur Absolutsetzung. Schon wer nach der Evidenz für die etablierte Pandemiepolitik fragte, stieß auf ablehnende Kritik oder wurde zum moralischen Verdachtsfall erklärt.

Gesellschaftspolitisch war diese Freund-Feind-Aufstellung fatal. Die ihr eigene moralische Empörung gegenüber den Uneinsichtigen vergiftete den öffentlichen Diskurs. Sie hatte zudem politische Auswirkungen. Eine Studie von Soziologen der Universität Basel belegt, dass die eher älteren und akademisch gebildeten Grünen- und Linken-Wähler, die die Mehrheit unter denen ausmachten, die 2020 gegen die Coronamaßnahmen protestierten, sich auf die AfD zubewegten. Demnach beförderte die gewählte Kommunikation eine Abwanderung in das rechte politische Spektrum.

Die Kommunikation der Regierenden hätte vielmehr darauf abzielen müssen, einer gesellschaftlichen Polarisation entgegenzuwirken. Denn bei Polarisierungen spielt neben dem Dissens in der Sache auch die Tonalität der Kommunikation eine Rolle. Kontroversen über den richtigen Umgang mit der Pandemie hätte nicht noch durch die Freund-Feind-Aufspaltung verstärkt werden müssen.

Festzuhalten bleibt: Ob Entscheidungen bestmöglich getroffen werden, ist im Wesentlichen eine Frage der Organisation der Entscheidungsfindung, der dazu eingesetzten Instrumente sowie der Überzeugungen und Einstellungen der Entscheider.

Was ginge sofort, um besser entscheiden zu können? Wenn das Framing des Entscheidungsproblems in einem Klima nüchterner und reflektierter Achtsamkeit erfolgt, ließen sich Entscheidungsfallen vermeiden. Weiterhin erforderte es keine disruptive Veränderung der Politikberatung, diverse wissenschaftliche Meinungen anzuhören und strukturierte Verfahrensweisen der Informationsbeschaffung einzuführen. Solche Verbesserungen sind, wenn sie gewollt werden, rasch und ohne große Kosten möglich.

Weitaus schwieriger zu lösen sind die Probleme, die mit der Nervosität der politischen Entscheider zusammenhängen, die der Passauer Juraprofessor Tristan Barczak in seinem Buch über den nervösen Staat als strukturelles Problem ansieht. Nervosität macht Entscheider anfällig für Untergangsprognosen. Sie erschwert eine nüchterne Einschätzung von krisenhaften Entwicklungen sowie die Abwägung von Handlungsalternativen und bahnt einem charismatischen Führungsstil den Weg, der auf Gefolgschaft durch „Gefühlslagen“ setzt. In einem affektiv aufgeheizten gesellschaftlichen Klima ist der Hang zu einem charismatischen Politikstil zwar verständlich, aber Politik, die dem verfällt, riskiert den gesellschaftlichen Frieden.

Die Nervosität der Entscheider, die auch durch ihre Angst vor Schuldzuweisung bedingt ist, sie könnten nicht genug für den Lebensschutz getan haben, ließe sich eindämmen. Zum einen durch Klauseln, die die Geltung der pandemiebezogenen Schutzmaßnahmen vorab zeitlich begrenzen. Und zwar in kürzeren Abständen, noch während des pandemischen Geschehens. Zum anderen durch Klauseln, die immer wieder Evaluationen der Schutzmaßnahmen festlegen. Auf diese Weise ließen sich Fehlentwicklungen erkennen und korrigieren. Damit könnte eine konsequente lernende, evidenzbasierte Pandemiepolitik umgesetzt werden. Ein weiterer Vorteil wäre es, mehr gesellschaftliche Akzeptanz zu gewinnen. Denn auch für Kritiker und Skeptiker wäre zu erkennen, dass die Pandemiepolitik offen für Verbesserungen ist.

Die Politik müsste sich jedoch von einer Maxime trennen, die Habermas als Ziel der Pandemiepolitik einforderte: absoluter Lebensschutz als Staatsziel. Denn eine Politik, die verspricht, alle Infektions- und Todesfälle auszuschließen, ist nur um den Preis eines fortdauernden Ausnahmezustands zu haben. Gerade, wenn sich Risiken durch die gewählten Schutzmaßnahmen nicht zum Verschwinden bringen lassen, ist das Ziel des Nullrisikos illusorisch. Fatalerweise trifft das auch für die Coronapandemie zu, denn bislang ist durch Impfen keine sterile Immunität möglich. Die Orientierung an einer Pflichtethik, die dennoch auf absoluten Lebensschutz ausgerichtet ist, führt zu Folgen, die sich treffend mit der Formulierung von Aron Wildavsky beschreiben lassen: „No risk is the highest risk of all”.