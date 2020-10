Noch im September, während des an Drosten vergebenen Sonderpreises des Beirats zum Deutschen Radiopreis versprach der 1972 geborene Professor der Berliner Humboldt-Universität daher, dass er aus der Öffentlichkeit verschwinden werde, sobald auch das Coronavirus nicht mehr auffindbar sei. Indes, das Ende dieses windigen Virus, die aktuellen Infektionszahlen verraten es, lässt noch immer auf sich warten. Und so muss wohl auch die Öffentlichkeit noch ein paar Monate – oder vielleicht gar Jahre? – mit dem redegewandten Virologen leben lernen, schließlich, so hieß es im September bei derselben Preisverleihung an den stets etwas schüchtern wirkenden Berliner Professor, seien die Virologen die wahren Popstars unserer Zeit.