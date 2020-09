Die Gesundheitspolitik liegt zwar in den Händen der Mitgliedsstaaten; eine echte EU-Zuständigkeit gibt es nicht. Der Ratsvorsitz kann jedoch Prioritäten setzen, Vorschläge machen und die Agenda bestimmen. Sie wolle alles tun, um die Coronakrise zu überwinden, so Merkel. „Unser gemeinsames Ziel muss es jetzt sein, die Krise gemeinschaftlich, nachhaltig und mit Blick auf die Zukunft zu bewältigen. Genau das wird das Leitmotiv unserer EU-Ratspräsidentschaft sein“, kündigte die Kanzlerin zu Beginn ihres Amtszeit in Berlin an.