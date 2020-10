Hendrik Streeck ist Professor für Virologie und Direktor des Institutes für Virologie und HIV-Forschung an der Medizinischen Fakultät der Universität Bonn. Er geriet in die Kritik, als er die erste Corona-Studie in Deutschland in der Gemeinde Gangelt im Auftrag der nordrhein-westfälischen Landesregierung erstellte. Aus den Ergebnissen leitete er die Empfehlung an Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) ab, die Beschränkungen für die Wirtschaft und die Bevölkerung zurückzunehmen. Zudem wurde die Studie von „Storymachine”, der PR-Agentur des ehemaligen Bild-Chefredakteurs Kai Diekmann, in Szene gesetzt.

Herr Streeck, mit US-Präsident Donald Trump hat die Pandemie jetzt einen ihrer größten Leugner erwischt. Am Montag hatte Trump seine Krankenhaussuite verlassen, um seine Anhänger zu begrüßen. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie so etwas hören?

Generell muss man sagen, dass Covid-19 eine schwere Krankheit ist, die man nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Ich hoffe, dass sich der Präsident auskuriert und daran denkt, keine anderen Menschen anzustecken. Sein Krankenbett vorzeitig zu verlassen, um Anhänger zu begrüßen, ist in jedem Fall keine gute Idee.

Wie Boris Johnson oder Jair Bolsonaro hat Trump lange auf die sogenannte Herden-Immunität gesetzt – mit dem Ergebnis, dass es in den USA jetzt 200.000 Corona-Tote gibt. Auch Sie haben noch im Juni in einem Interview mit der dpa gesagt, während der Sommermonate sollte man „gezielt mehr Infektionen zuzulassen. Dann bauen wir eine schleichende Immunität in der Gesellschaft auf, die dann am Ende diejenigen schützt, die auch einen schwereren Verlauf haben können.“ Bis auf Schweden sind inzwischen alle Staaten vom Ansatz der Herden-Immunität abgerückt. Haben Sie sich geirrt?

Tut mir leid. Ich habe nie auf Herden-Immunität gesetzt.

Eine Studie in Großbritannien hat gezeigt, dass Infizierte Wochen nach der Ansteckung kaum noch Antikörper im Blut hatten. Viele Ihrer Kollegen folgern daraus, dass das Konzept der Herden-Immunität gescheitert ist. Die WHO geht davon aus, dass man sich nur durch eine Impfung nachhaltig vor dem Virus schützen kann.

Es gibt genügend Studien, die zeigen, dass Menschen, die schon mit Covid-19 infiziert waren, sich nicht wieder damit infizieren können. Es gibt zwar Patienten, die sich wieder damit infiziert haben, aber das sind Einzelfälle, gemessen an den über 30 Millionen Infizierten weltweit.

