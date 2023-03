„Geht doch“ ist ein Bild von Fridays for Future Berlin in Bernhard Pötters Artikel „Klimastreik ist Warnstreik“ in der taz von heute kommentierend untermalt. Aber selbst im Publikationsorgan, das der Klimabewegung relativ wohlwollend zur Seite steht, wird kritisch angemerkt, dass die Freitagsdemonstranten an Wachstumsgrenzen gestoßen seien. Zitiert wird Lars Grotewold von der Mercator-Stiftung. Existentielle Probleme wie Ukraine-Krieg und die gerade erst überstandene Pandemie haben zu Ermüdungserscheinungen geführt.