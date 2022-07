Ins gleiche Horn wie Zeybek und Achtermeyer blies zuvor schon Britta Haßelmann: „Es gibt einen gesellschaftlichen Konsens zum Ausstieg aus der Atomkraft, den setzen wir nicht aufs Spiel“, so die Vorsitzende der Bundestagsfraktion der Grünen. Unter den vehementesten Verfechtern eines Atomausstiegs bis Jahresende in der Öko-Partei scheint man sich also auf ein gemeinsames Wording, wie es neudeutsch heißt, geeinigt zu haben. Das vom „breiten“ respektive „weit verbreiteten“ Konsens nämlich.