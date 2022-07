Wie lange kann es sich Deutschland noch leisten, am 2011 beschlossenen Atomausstieg festzuhalten? Außerhalb des Landes versteht kaum jemand mehr, weshalb die Bundesregierung weiterhin plant, die drei letzten noch laufenden Kernkraftwerke in Niedersachsen, Bayern und Baden-Württemberg Ende des Jahres vom Netz zu nehmen. Mitten in einem Winter der Energieknappheit in Europa, wie in die Bundesrepublik noch nicht erlebt hat. Mit Rekordpreisen für Strom und Gas sowie einer drohenden Mangellage, deretwegen die Regierung Unternehmen bereits empfiehlt, Dieselaggregate zur Notstromerzeugung zu kaufen, und die Rationierung von Erdgas vorbereitet.

Auch innerhalb Deutschlands wächst der Druck auf die Ampelkoalition, eine befristete Laufzeitverlängerung der drei verbliebenen Atomkraftwerke zu ermöglichen und womöglich auch noch drei weitere Meiler zu reaktivieren, die Ende 2021 abgeschaltet wurden. Doch bislang sträuben sich vor allem die Grünen dagegen. Deren Parteichef und Klimaminister Robert Habeck hatte zwar zu Beginn des Ukraine-Kriegs eine ideologiefreie und ergebnisoffene Prüfung der Atomkraftfrage angekündigt, dann aber das Gegenteil davon machen lassen.