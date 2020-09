Spät abends kommen die beiden in Berlin an. Zu diesem Zeitpunkt ist noch nicht einmal sicher, ob die Demonstration überhaupt stattfinden darf – die Versammlungsbehörde hatte kurz zuvor ein Verbot der Kundgebung ausgesprochen, weil dort aller Voraussicht nach gegen Infektionsschutzmaßnahmen verstoßen werden würde. Erst am frühen Samstagmorgen wird dieses Verbot vom Oberverwaltungsgericht wieder gekippt. Marie Gerling und ihre Schwester hätten aber so oder so demonstriert, wie und wo auch immer.