In vielen deutschen Städten regte sich seit Mitte April Widerstand gegen die Corona-Beschränkungen. Aber während selbst in Berlin nur wenige Hundert Menschen auf die Straße gingen, protestierten im Mai in Stuttgart weit über 5000 Menschen – die Veranstalter sprechen von 20 000. Selbst im 50 000-Einwohner-Städtchen Ravensburg gingen 2000 Bürger auf die Straße. Viele Medien waren schnell in ihrem Urteil: Verschwörungstheoretiker, Covidioten, Rechtsextreme, hieß es über die Protestler, der Stuttgarter Bischof Gebhard Fürst nannte die Demos „egoistisch und im höchsten Maße verletzend“. Zuletzt attackierte ein Antifa-Trupp die Stuttgarter Demo – ein Demonstrant liegt seitdem im Koma. Es gärt im reichen Südwesten. Wenn die Wirtschaftskrise einschlägt, könnte das Fass gerade hier überlaufen.