Der CDU-Politiker Christoph Ploß hat sich als markante konservative Stimme seiner Partei einen Namen gemacht. Als Gegner etwa von so genanntem „Gendern“ und Sprachregelungen engagiert sich der Hamburger Bundestagsabgeordnete. Im neuen CICERO-Podcast Politik spricht er unter anderem über mögliche Koalitionen mit den Grünen, wer CDU-Kanzlerkandidat werden soll und was er von Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen hält. Ploß fordert eine stärkere Profilierung seiner Partei. „Wir müssen als Union deutlich machen, dass wir für eine bürgerliche Politik im besten Sinne des Wortes stehen“, so der CDU-Politiker. „Die Union darf nicht irgendwelchen rot-grünen Ideen hinterherlaufen.“ Mit welchem Kanzlerkandidaten die Union in den Bundestagswahlkampf ziehen solle, könne jetzt noch nicht festgelegt werden, so Ploß. „Wir brauchen die Person mit den besten Chancen.“



Von seinen Parteifreunden fordert Ploß mehr Disziplin. „Zerstrittene Parteien werden nicht gewählt“, erklärt er mit Blick auf die Auseinandersetzungen um Parteichef Friedrich Merz. Die Parteispitze müsse jetzt „wirklich loyal und geschlossen“ unterstützt werden. Wenn jetzt Friedrich Merz von den eignen Leuten über die Medien attackiert werde, dann helfe das der Union „in keiner Weise“, so Ploß. „Die Union wird nur erfolgreich sein, wenn sie wirklich einen Teamgeist entwickelt.“



Ploß spricht sich für eine klare Abgrenzung zu Links- und Rechtsextremisten aus. Die AfD dulde ganz offene rechtsextreme Strömungen in ihren Reihen. „Allein deswegen darf es da gar keine Kooperation und Zusammenarbeit geben“, so der Bundestagsabgeordnete. Zudem sei es wichtig zu erklären, was eine starke AfD bedeute. „Je stärker die AfD ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass die grüne Partei Teil der nächsten Bundesregierung sein wird.“ Auch das sollten potentielle AfD-Wähler bedenken, wen sie mit ihrer Stimme tatsächlich stärken.

Christoph Ploß (li.) und Volker Resing in der Cicero-Redaktion

Das Gespräch wurde am 21. August 2023 aufgezeichnet.

Sie können den Podcast jetzt hier – klicken Sie dazu „Inhalte aktivieren“ – hören, oder auch auf allen Podcast-Portalen.

Sie sind interessiert an weiteren Themen und noch kein Abonnent von Cicero Plus? Testen Sie uns, gratis für 30 Tage.

Mehr Podcast-Episoden: