Die Europawahl war klar eine Art Testwahl für die Bundestagswahl in gut einem Jahr. Die Parteien der Ampel-Regierung wurden allesamt abgestraft. Vor allem aber war sie ein Test, ob das schwierige Manöver, das Merz seiner Partei zugemutet hat, auch gelingen würde. Merz hat die CDU umgebaut, er hat in zentralen politischen Fragen wie Migration, Energie und Sozialpolitik eine Wende eingeleitet. Das war nicht ohne Risiko, denn die „Merkelianer“ in der Partei hätten sich verraten vorkommen können. Doch offenbar hat er auch diese Gruppe mitgenommen und personell und programmatisch eine gewisse Bandbreite präsentiert. Das zeigt die Europawahl.