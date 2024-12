Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Wenn die Grünen eines wirklich beherrschen, dann ist es die Kunst, Schlüsselpositionen im Staatsapparat systematisch zu besetzen, um so politische Ziele durchzusetzen, für die sich auf den klassischen Wegen der Demokratie nicht unbedingt Mehrheiten finden lassen. Zur Meisterschaft haben sie dies in der Energiepolitik getrieben. Das offenbart der derzeit im Bundestag laufende Untersuchungsausschuss zur Energiekrise 2022, in der die Grünen den von ihren Gründungsmitgliedern vor Jahrzehnten erkämpften Atomausstieg mit List und Tücke verteidigten.

Welche Rolle Robert Habeck in dieser Affäre um verfälschte Facheinschätzungen, übergangene Experten und haltlose Falschbehauptungen spielte, ist trotz tausender Aktenseiten und dutzender Zeugen immer noch nicht aufgeklärt: Wollte er die Laufzeitverlängerung und Wiederinbetriebnahme von insgesamt sechs deutschen Kernkraftwerken wirklich „ohne Denktabus“ prüfen, wie er es kurz nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 versprochen hatte? Wurde er dabei von einflussreichen Anti-Atom-Ideologen, gesteuert von seinem inzwischen entlassenen Energie-Staatssekretär Patrick Graichen, ausgebremst? Oder war sein Versprechen eine Lüge? Stand auch für Habeck von vornherein fest, dass der Atomausstieg nicht in Frage gestellt werden darf? Für jemanden, der sich das Amt des Bundeskanzlers zutraut, sind beide Varianten nicht gerade vorteilhaft.