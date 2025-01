„Mit Taurus-Merz, mit Umfaller-Olaf, mit den wilden Sofa-Kriegern von den Grünen und mit den neuen Rüstungsfanatikern von der AfD wäre der Frieden in Deutschland tatsächlich in großer Gefahr.“ So lautet die Kernbotschaft, mit der das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) nach den Wahlen am 23. Februar in den Bundestag einziehen will. De facto sitzt die Partei da in Gestalt mehrerer Abgeordneter zwar schon drin, allerdings hatten die ihr Mandat noch als Mitglieder der Linkspartei bekommen, bevor auf den Parteiausstieg die Parteigründung folgte.

Die Kernbotschaft für die anstehenden Bundestagswahlen formuliert, wie sollte es anders sein, Co-Parteichefin und Namensgeberin Sahra Wagenknecht. Gesetzt hat sie diese am vergangenen Wochenende auf dem Bundesparteitag des BSW in Bonn als Teil eines rund 50-minütigen Rundumschlags gegen Kanzler Olaf Scholz (SPD), Vizekanzler Robert Habeck (Grüne), CDU-Chef Friedrich Merz und auch gegen die AfD. Die Alternative für Deutschland wirbt im Wahlkampf zwar ebenfalls mit dem Friedensbegriff, was das BSW in seiner Kommunikation aber als unaufrichtig abtut.