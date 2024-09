Keine Demokratie ohne Vertrauen

Demokratie ist die Regierungsform, die am stärksten auf das Vertrauen der Bürger angewiesen ist. Die Politik braucht das Vertrauen der Bürger. Denn auch in der Demokratie müssen Regierung und Verwaltung Gesetze durchsetzen – in letzter Konsequenz mit staatlicher Macht. Auf die Dauer wird das aber schwierig, wenn die Bürger dem demokratischen System misstrauen. Gleichzeitig ist ein Vertrauen der Bürger untereinander notwendig. Ohne ein Minimum an Vertrauen in die politische Urteilskraft und die Integrität der Mitbürger ist es kaum möglich, sich Mehrheitsentscheidungen zu beugen. Und das verlangt die Demokratie ja nicht selten. Deshalb sind Vertrauensverluste in der Demokratie grundsätzlich besonders fatal.