Die nun gebildeten „Bürgerräte“ sind Ausdruck einer unseren demokratischen Institutionen offenbar an der Spitze zunehmend innewohnenden latenten Selbstverachtung. Wer den gewählten Abgeordneten nun „Bürger“ zur Beratung an die Seite stellt, zeigt sein Misstrauen in die Kraft und die Lebendigkeit unserer Demokratie, wie wir sie kennen. Dazu gehören vor allem auch die Parteien, deren Arbeit und Ansehen zu fördern unserer demokratischen Ordnung mehr nützen würde, als alle Beteiligungs- und Mitbestimmungshäppchen, die nun serviert werden. Im Übrigen sitzen die Erfinder der Bürgerräte der bösen antidemokratischen Unterstellung auf, Politiker seien eben keine Bürger mehr. Und das Ganze, obwohl die Ampel-Regierung gerade vorgibt, diese unsere Staatsform per Gesetz fördern und vitalisieren zu wollen.