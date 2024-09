Die Reihe von Wahlniederlagen und Umfrage-Talfahrten haben zum Knall geführt. Der komplette Bundesvorstand der Grünen ist am Mittwochvormittag zurück getreten. Die beiden Parteivorsitzenden Omid Nouripour und Ricarda Lang sind in der Parteizentrale vor die Presse getreten und haben ihren baldigen Abschied erklärt. Im November soll ein neuer Vorstand gewählt werden. Die Grünen sind nach ihren Höhenflügen im Wahljahr 2021 mit dem damaligen Auftrieb durch die Klimabewegung „Fridays for Future“ abgestürzt zu einer in weiten Teilen der Bevölkerung unbeliebten bis verhassten Partei. „Es braucht Veränderungen“, sagt nun der Parteichef, damit hat er gewiss Recht.

Der Rücktritt zeigt immerhin Handlungsbereitschaft. Doch der Befreiungsschlag scheint zu misslingen, denn es treten im Grunde die Falschen zurück. Der Rücktritt als Symbol für den notwendigen „Neustart“ (Nouripour) und die angestrebte „strategische Neuausrichtung“ (Lang) könnte zu wenig sein. Es fällt auf, dass von beiden Vorsitzenden noch im Abtreten kein substantielles Wort der Selbstkritik zu hören ist, vielmehr scheint noch im Fallen die Hybris vorzuherrschen, allein mit den Grünen sei die Welt zu retten und die Zukunft zu gewinnen. Es gehe „nicht um das Schicksal einer Partei allein“, so der scheidende Parteichef, sondern es gehe „um die fundamentale Frage, ob in Zukunft in Deutschland, dem Land mit der größten Verantwortung in der Europäischen Union, es weiterhin möglich ist, gute Politik zu machen“. Ohne die Grünen geht es offenbar nicht, meinen sie von sich. Wirklich?