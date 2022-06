Der Breitscheidplatz gleicht einer Festung. Betonsperren und massive Stahlpoller sichern den Platz im Herzen des Berliner Westens. Auf den Pollern prangen Werbeaufkleber des Herstellers. Dessen Internetadresse www.anti-terror-sperren.de macht sofort klar, um was es hier geht. Seit im Dezember 2016 der Tunesier Anis Amri mit einem geraubten Lastwagen in den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gekracht ist, 13 Menschen tötete und etliche schwer verletzte, ist der Breitscheidplatz der deutsche Symbolort für die Gefahren des islamistischen Terrorismus. Deshalb nahmen Sicherheitsbehörden und Medien die Lage sehr ernst, als es am Mittwochvormittag die ersten Meldungen über eine mögliche Amokfahrt gab.

Ein silberner Renault Clio fuhr gegen 10.26 Uhr in eine Menschengruppe – auf dem Gehweg an einer Straßenecke gegenüber der Gedächtniskirche, wo der Kurfürstendamm endet und in die Tauentzienstraße übergeht. Auf dieser Straßenseite stehen keine Anti-Terror-Poller, auf der gegenüberliegenden, dem Rand des Breitscheidplatzes, hingegen schon.

Bisher ein Todesopfer

Eine Frau starb sofort, sechs weitere wurden lebensbedrohlich verletzt. Die Zahl der Leichtverletzten war laut Berliner Feuerwehr zunächst unbekannt. Der Autofahrer, ein 29 Jahre alter in Berlin lebender Deutsch-Armenier, fuhr noch knapp 200 Meter die Tauentzienstraße entlang und knallte an der nächsten Straßenecke in das Schaufenster einer Filiale der Parfümerie-Kette Douglas. In dem Geschäft gab es keine Verletzten. Zeugen zufolge rannten Kunden schreiend hinaus.

Polizei und Feuerwehr rückten mit einem Großaufgebot an. Der Breitscheidplatz und die umliegenden Straßen wurden abgesperrt. Bereitschaftspolizisten mit Helm und Maschinenpistolen sicherten den Tatort. Am Himmel kreiste ein Polizeihubschrauber. Ein Pulk an Reportern, auch ausländischer Medien, wollte wissen, was passiert ist. Die drängendste Frage – war es ein Unfall oder ein Attentat, womöglich sogar ein islamistisches? – konnten die an den Einsatzort geeilten Pressesprecher der Polizei und der Feuerwehr allerdings nicht beantworten.

Hessische Schülergruppe auf Klassenfahrt

Im Laufe des Tages wurden weitere Einzelheiten bekannt. Die getötete Frau war eine Lehrerin aus Hessen, die mit einer Schulklasse zu Besuch in der Hauptstadt war. Entsprechende Medienberichts bestätigte Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) am Nachmittag. Bei dem Vorfall waren auch Schüler dabei. Wie viele von ihnen wie schwer verletzt wurden, war zunächst noch unklar. Die Lehrerin sei mit einer zehnten Klasse einer Schule aus dem nordhessischen Bad Arolsen in Berlin gewesen, teilte die hessische Landesregierung mit.

Die Polizei gab bekannt, dass der Fahrer weglaufen wollte, nachdem er den Clio mit Berliner Kennzeichen in das Douglas-Schaufenster gesetzt hatte. Passanten hielten ihn fest, bis er von den Beamten festgenommen wurde. Dieser Umstand spricht dagegen, dass es sich bei der tödlichen Gehsteigfahrt um einen Unfall handelte, der etwa durch eine medizinische Notsituation des Fahrers ausgelöst worden sein könnte.

Der Fahrer soll in der #Tauentzienstraße zunächst in eine Personengruppe & dann in ein Schaufenster gefahren sein. Er wurde von Passanten festgehalten & an die Einsatzkräfte übergeben.

Es handelt es sich um einen 29j. in Berlin lebenden Deutsch-Armenier. #b0806 #Charlottenburg — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) June 8, 2022

Auf Twitter kursierende Handyvideos zeigen die Festnahme des Autofahrers. Er wirkt auf den ersten Blick unverletzt, bewegt sich auf eigenen Füßen, die Hände in Handschellen auf dem Rücken, und lässt sich widerstandslos abführen.

Die Bild-Zeitung berichtete am Nachmittag, dass in seinem Auto ein Bekennerschreiben gefunden worden sei. Über den Inhalt des Schreibens erfährt man in dem Bericht jedoch nichts. Dafür wird ein Ermittler mit der Einschätzung zitiert: „Auf keinen Fall ein Unfall – ein Amokläufer, ein eiskalter Killer.“

Kurz darauf vermeldet die Neue Zürcher Zeitung das Eintreffen der Berliner Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD). Dann heißt es plötzlich: doch kein Bekennerschreiben. Das teilte laut Informationen der NZZ die Innensenatorin Iris Spranger (SPD) mit. Kein Bekennerschrieben, dafür aber Plakate – "mit Bezug auf die Türkei".

Bürgermeisterin Giffey ist eingetroffen. Es soll im Auto kein Bekennerschreiben gegeben haben, aber Plakate mit Bezug auf die Türkei, sagt die Berliner Innensenatorin. pic.twitter.com/LhmDUmdjvv — Ferdinand Knapp (@ferdinandknapp) June 8, 2022

Bürgermeisterin Giffey sagte den Betroffenen Unterstützung zu. „Wir werden alles dafür tun, den Betroffenen zu helfen.“ Ebenso werde alles dafür getan, den Hergang aufzuklären. „Wir wissen, dass wir eine Tote und zehn Schwerverletzte haben.“

Die Bundesregierung, Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zeigten sich bestürzt über das Geschehene. „Meine Gedanken sind bei den schwer und sehr schwer Verletzten, bei dem Todesopfer“, erklärte Steinmeier. „Und sie sind bei denen, die Schreckliches erleben mussten. Mein tiefes Mitgefühl gilt ihnen, allen Angehörigen und Hinterbliebenen.“

mit dpa-Material

Dieser Artikel wird aktualisiert.