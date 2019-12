Herr Klösters, am 19. Dezember jährt sich das Attentat auf dem Berliner Breitscheidplatz zum dritten Mal. Was machen Sie an diesem Tag?

Wir werden uns in der Gedächtniskirche versammeln – also alle die, die in irgendeiner Form Opfer des Anschlags wurden. Das sind Überlebende und Angehörige, aber auch Helfer. Es sind ungefähr 30 Leute, wenn nicht noch mehr.