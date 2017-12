So erreichen Sie Judka Strittmatter:

Judka Strittmatter ist freie Journalistin und lebt in Berlin.

Seit einem Jahr teilt sich das Wohnzimmer von Astrid Passin in zwei Seiten: Da ist die belastende, die mit den Ordnern auf dem Boden, die allesamt voll sind mit Schreiben und Anträgen, an denen es dranzubleiben gilt. Und da ist die Seite mit der Hoffnung und dem Trost. Das ist die mit den Kondolenzbriefen, Fotos und Karten, die sich auf ihrem alten Buffet stapeln, so viele, dass sie fast herunterrutschen.

Ein Schreiben der Bundeskanzlerin fehlte ein ganzes Jahr. Astrid Passin hat ihren Vater verloren, den sie über alles liebte, mit dem sie einmal am Tag telefonierte, der ihrer Tochter eine Art Ersatzpapa war und der ganz sicher noch leben würde, hätten er und seine Lebensgefährtin am 19. Dezember 2016 noch Karten für Pina Bausch bekommen. Dann hätten sie den Breitscheidplatz nämlich gar nicht angesteuert. Und der Tunesier Anis Amri hätte ihn nicht zu Tode fahren können.

