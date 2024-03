Cicero nimmt diese wichtige Debatten zum Anlass, um in einer großen Serie mit namhaften Rechtswissenschaftlern die weiterhin offenen Fragen zu diskutieren. Wie verhielt es sich etwa während der Pandemie mit der Gewaltenteilung? Wurde das Grundprinzip der Verhältnismäßigkeit genügend beachtet? Welche Rolle spielt der Staat während der aktuellen Prozesse um mögliche Impfschäden? Im sechsten Teil unserer Serie „Die Causa Corona“ beschäftigt sich Oliver Lepsius, Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches Recht und Verfassungstheorie an der Universität Münster, mit der Ausnahme als Rechtsform der Krise. Weite Teile seines Textes sind ursprünglich in die Georg-Jellinek-Rede „Ausnahmezustand als Rechtsform der Krise“ eingeflossen, die der Verfasser im Rahmen des Festakts zur Verleihung des Horst-Sendler-Preises am 23. März 2023 im Bundesverwaltungsgericht in Leipzig gehalten hat. Die Langfassung, die später im Deutschen Verwaltungsblatt erschienen ist, finden sie mit sämtlichen Verweisen und Fußnoten am Ende des Artikels zum Download.