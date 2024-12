Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Es gibt immer wieder Politiker, die davor „warnen“, dass ein bestimmtes Thema zum Gegenstand des Wahlkampfes werde. Besonders häufig „warnen“ manche vor dem Thema Einwanderung.

Die jüngsten Äußerungen dieser Art kommen nun unmittelbar nach dem Sturz des syrischen Assad-Regimes von der Bundesinnenministerin Nancy Faeser, von dem SPD-Politiker Michael Roth, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, und von dem Grünen-Abgeordneten Anton Hofreiter, der früher mal als Agrarexperte galt, heute aber an der Spitze der erweckten grünen Wehrhaftigkeit marschiert. In heutigen Schlagzeilen steht etwa: „Faeser warnt vor Rückkehr-Spekulationen“, „Hofreiter warnt vor Änderung der Migrationspolitik gegenüber Syrern“ und „Roth warnt vor Wahlkampf mit Flüchtlingsthema“.

Keine Warnung, sondern eine Drohung

Der Wortgebrauch, dieses „Warnen“, allein ist schon seltsam. Wobei es oft auch von den zitierenden Journalisten verwendet wird, um entsprechende Aussgaen zu verknappen. Wollen Faeser, Roth und Hofreiter wirklich „auf eine Gefahr aufmerksam machen“ (so erklärt duden.de jedenfalls das Verb)? Wenn ja, dann ist es wohl eher die zynische Variante dieser Bedeutung, die nicht wirklich vor der sachlichen Folge einer Handlung warnt (welche sollte das im konkreten Fall denn sein?), sondern eine Drohung beinhaltet: Wenn ihr das tut, dann bekommt ihr es mit mir zu tun!

Wenn Faeser vor „Spekulationen“, Roth vor jeglichem „Wahlkampf mit dem Flüchtlingsthema“ und Hofreiter vor einer anderen Migrationspolitik „warnt“, bedeutet das also wohl, dass sie selbst beziehungsweise ihre Parteien einen solchen Wahlkampf und eine Debatte fürchten, weil das ihnen selbst schaden würde. Sie wollen nicht, dass darüber gesprochen wird, weil der Status quo dieser Politik von ihren Parteien und ihresgleichen zu verantworten ist. Sie müssten also in einem entsprechenden Wahlkampf eigentlich Antworten geben auf Fragen nach den offenkundigen Missständen dieser Politik, die bei einer Mehrheit der Bürger zu großen Sorgen führen.

Frage nach Konsequenzen liegt auf der Hand

Aber selbstverständlich hat der Sturz Assads auch ganz ohne politische Taten schon Konsequenzen für die Asylpraxis in Deutschland. Aufgrund der veränderten noch unübersichtlichen Lage sollen Entscheidungen über Asylanträge syrischer Staatsbürger nun erst einmal zurückgestellt werden, sagt eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums laut dpa. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) bestätigt einen sofortigen Entscheidungsstopp. Derzeit seien mehr als 47.000 Asylanträge von Syrern anhängig, davon 46.081 Erstanträge. Unter den in Deutschland lebenden rund 975.000 Syrern waren Ende Oktober laut Bundesinnenministerium 5090 Asylberechtigte, 321.444 Menschen, denen die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt wurde, sowie 329.242 Menschen, die „subsidiären Schutz“ genießen.

Ein großer Teil der als „Schutzsuchende“ eingewanderten Syrer (so wie andere aus islamisch geprägten Herkunftsländern auch) wird auch nach mehreren Jahren noch vom deutschen Sozialstaat, also den Steuerzahlern, versorgt. Syrer sind in den Kriminalitätsstatistiken deutlich überrepräsentiert, einige dieser „Schutzsuchenden“ haben hier fürchterliche Gewaltverbrechen begangen, wie etwa der 26-jährige Dreifachmörder von Solingen. Das führt selbstverständlich dazu, dass viele Wähler genau das wünschen, wovor Roth und Hofreiter „warnen“, nämlich eine restriktivere Asylpolitik, zu der auch forcierte Ausweisungen gehören sollen. Dass der Fall eines Regimes in Syrien, durch das verfolgt zu werden für viele hier aufgenommenen Syrer der behauptete Asylgrund ist, die Frage nach migrationspolitischen Konsequenzen für Deutschland aufwirft, ist eigentlich selbstverständlich.

Der Wähler als Beobachtungsobjekt

Und dass dies im Wahlkampf, der gerade in seine heiße Phase tritt, erst recht debattiert werden muss, ist in einer Demokratie eigentlich ebenso selbstverständlich. Über was sollen die wählenden Bürger denn entscheiden, wenn nicht über die wichtigen Fragen der Zeit? Nur über das, was Roth und Hofreiter für unwichtig genug halten?

Faeser, Roth und andere Warner vor bestimmten Wahlkampfthemen maßen sich selbst dagegen eine Art Wächteramt an. „Wir sollten das jetzt nicht weiter populistisch aufheizen“, sagt Roth. Er glaubt, dem als unmündig begriffenen Wahlvolk vorschreiben zu müssen, welche politischen Entscheidungen sozusagen über ihm stehen. Die Bürger sollen also, wie das der Politologe Philipp Manow in seinem gleichnamigen Buch beschreibt, „Unter Beobachtung“ stehen – durch vermeintlich moralisch höher qualifizierte Über-Demokraten wie Faeser, Roth und Hofreiter.

Dahinter steht ein sehr fragwürdiges Demokratieverständnis, das sich selbst durch den „Populismus“-Vorwurf gegen Andersdenkende rechtfertigt. Das Bild solcher Politiker von den Staatsbürgern, also vom Souverän, und das Bild von ihrer eigenen Aufgabe als Politiker ist eine arrogante Anmaßung. Sie sind schließlich gewählt, um die Bürger zu repräsentieren, und nicht, um sie zu beaufsichtigen. Wer bestimmte Themen für tabu erklärt, beschädigt die Demokratie und sollte sich nicht wundern, wenn das Vertrauen in die politische Klasse, also seinesgleichen, schwindet.