„Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Wir stehen an ihrer Seite und an der Seite der Magdeburgerinnen und Magdeburger. Mein Dank gilt den engagierten Rettungskräften in diesen bangen Stunden“, postet am Freitagabend Bundeskanzler Olaf Scholz auf X. Der erste Satz dieses Statements läuft bei Tagesschau24 am Abend des Anschlags von Magdeburg konsequent über den Ticker. Immer und immer wieder auf rotem Grund, nur unterbrochen durch die Meldung selbst, dass – mal wieder – aus einem Weihnachtsmarkt ein Tatort geworden ist. Fast auf den Tag genau acht Jahre nach dem Anschlag vom Breitscheidplatz.

Von zwei Toten ist noch in der Nacht die Rede. Ein Erwachsener und ein Kleinkind leben nicht mehr. Über 60 Menschen sollen teils schwer verletzt worden sein, nachdem ein 50-jähriger Arzt aus Saudi-Arabien, der seit 2006 in Deutschland lebt, mit einem Auto in einen Magdeburger Weihnachtsmarkt gerast ist. 400 Meter weit soll er gekommen sein, heißt es. Das Motiv: noch unklar. Der Täter: ein Einzeltäter, der den Behörden bisher nicht als Islamist aufgefallen sei, heißt es auch. Im Gegenteil: Nach übereinstimmenden Medienberichten soll der Täter sich selbst als Atheist bezeichnet und in Deutschland Asyl beantragt haben, weil er als Ungläubiger und Islamkritiker in seinem Heimatland Verfolgung fürchtete.