Insgesamt also ein mehr als denkwürdiges Resultat, das aufzuschlüsseln sich die Gäste in der Talkrunde von Anne Will am Sonntagabend mehr oder weniger Mühe gaben. Schon der Titel der Sendung verriet eine gewisse Verwirrtheit mit der aktuellen Lage: „Wahlen in unsicheren Zeiten – Bekommt die Ampel die Quittung für ihre Krisenpolitik?“ Eine Quittung war es ja zumindest für zwei der drei Berliner Ampel-Partner eher nicht, wenn sie jetzt in Hannover eine rot-grüne Wunschkoalition eingehen können. Natürlich hatten Demoskopen die Grünen in Niedersachsen vor nicht allzu langer Zeit noch im 20-Prozent-Bereich verortet, aber gleichwohl konnten sie am Sonntag nach Schließung der Wahllokale mit 14,5 Prozent ein Plus von 5,8 Punkten verbuchen. Und die SPD ist mit ihren 33,4 Prozent die mit Abstand stärkste Kraft in Niedersachsen. Wenn schon Quittung, dann ja eigentlich nur für die künftig außerparlamentarische FDP.