Herr Claassen, wir haben vor zwei Wochen miteinander gesprochen, und damals war unklar, wie es mit den drei noch im Betrieb befindlichen deutschen Kernkraftwerken weitergeht. Im Interview sagten Sie wörtlich: „Wie man in dieser Situation allen Ernstes eine Abschaltung der letzten deutschen Atomkraftwerke auch nur in Erwägung ziehen kann, das entzieht sich dem Verständnis jedes auch nur halbwegs sachkundigen neutralen Beobachters.“ Jetzt hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck klar gemacht: Das niedersächsische AKW Emsland geht vom Netz, zwei süddeutsche AKWs sollen als „Einsatzreserve“ vorgehalten werden. Was halten Sie von dieser Lösung?