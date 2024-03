Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Die zwei Verhandlungstage vor dem Oberverwaltungsgericht des Landes Nordrhein-Westfalen in Münster waren nur der Auftakt. Der Prozess um die Rechtmäßigkeit der Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz ist bereits ein Mammut-Prozess und er wird wohl noch mindestens einige Wochen andauern, vielleicht sogar Monate. Vor fast genau zwei Jahren unterlag der Bundesverband der AfD vor dem Verwaltungsgericht (VG) Köln und zog dagegen in Revision vor das Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster. Zur Debatte steht die Streitfrage, ob das Bundesamt für Verfassungsschutz die AfD als einen extremistischen Verdachtsfall führen darf oder nicht.

Ein bedeutender Prozess ist es aber nicht nur, weil es um eine existentielle Frage für die Zukunft einer bedeutenden Oppositionspartei geht, die vom Inlandsgeheimdienst des Staates (die Beklagte ist die „Bundesrepublik Deutschland“) als „rechtsextremer Verdachtsfall“ beobachtet wird, was als eine Vorstufe zu einem möglichen Verbotsverfahren gesehen werden kann, sondern auch, weil im Zentrum dieses Rechtsstreits der Souverän des Staates selbst steht. Ja, es geht im Kern um die Frage nach dem „Deutschen Volk“, in dessen Namen am Ende auch das Urteil des Oberverwaltungsgerichts gesprochen werden wird.

Verfahren in die Länge ziehen

Dass es kein schnelles Urteil geben würde und die zwei vom Gericht angesetzten Verhandlungstage nicht reichen würden, war schon am Dienstagmorgen absehbar. Der Anwalt der AfD, Christian Conrad von der Kanzlei Höcker, hatte gleich zu Beginn mit Rügen gegen die Besetzung des verhandlungsführenden 5. Senats unter dem Vorsitzenden Richter Gerald Buck klar gemacht, was einer der anwesenden AfD-Politiker in einer Pause später Journalisten sagte: „Wenn wir hier nett sind, werden wir gleich verurteilt.“ Zeit zu gewinnen, war unübersehbar Teil der Prozessstrategie der AfD. Es sollte nicht der einzige Befangenheitsantrag gegen den Senat, beziehungsweise gegen Buck bleiben. Dass der alle ablehnte und der AfD Rechtsmissbrauch attestierte, konnte niemanden wirklich überraschen.

Die Deutung der meisten Beobachter: Die AfD will das Verfahren in die Länge ziehen, um ein Urteil vor den nächsten wichtigen Wahlen im Herbst zu verhindern. Der Anwalt der beklagten Bundesrepublik Deutschland, Wolfgang Roth, warf der AfD die Verschleppung des Verfahrens vor, was Conrad mehrfach zurückwies. Die Anwälte der AfD sagten in der Verhandlung selbst, als auch in den Pausen gegenüber Journalisten, dass es um die Sachverhaltsaufklärung gehe, vor allem was die Frage der „Staatsfreiheit“ angeht, also die Rolle von Mitarbeitern des Verfassungsschutzes bei der Beschaffung der Belege in den Gutachten des Bundesamtes. Es sei die letzte Chance, juristisch zu klären, wie der Verfassungsschutz die AfD beobachte, sagte Conrad. Denn in der nächsten Instanz vor dem Bundesverwaltungsgericht wird nicht mehr die Sache selbst behandelt, sondern nur geprüft, ob es Verfahrensfehler gab. Nach Angaben der AfD-Anwälte war übrigens sogar just in der Mittagspause der Verhandlung ein Leibwächter der AfD angesprochen worden, ob er sich nicht mit Berichten über AfD-Interna „etwas dazuverdienen“ wolle. Ein Zettel mit E-Mail-Adresse wanderte ins Protokoll.

Die freiheitliche demokratische Grundordnung

Das Gerichtsverfahren gleicht einer juristischen Materialschlacht. Erschlagend wirkten aber nicht nur die redundanten Beweisanträge der AfD in der mündlichen Verhandlung. Den Richtern aus Münster liegen mehr als 10.000 Seiten an Gutachten, Quellenbefunden und Schriftsätzen vor. Hinzu kommen mehr als 100 Stunden Videomaterial vom Bundesamt für Verfassungsschutz. Erst kürzlich reichte es noch einmal rund 4.000 Seiten nach. Allein die Klageschrift der AfD vor dem OVG Münster umfasst mehr als 300 Seiten, die Entgegnung des Verfassungsschutzes sogar mehr als 400.

Beobachtet werden darf die AfD gemäß Gesetz dabei nur dann, wenn sie „Bestrebungen“ gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung unternimmt und ihr dies auch nachgewiesen werden kann. Und hierzu muss sie gegen die Menschenwürde, das Demokratie- oder das Rechtsstaatsprinzip verstoßen. Den Nachweis hierüber zu führen, versucht das Bundesamt für Verfassungsschutz minutiös. Die Hauptbeweisführung stützt sich dabei auf drei eigentlich geheime Gutachten mit einem Gesamtumfang von rund 1.700 Seiten, die Cicero vollständig vorliegen. Die Verfassungsschützer stützen sich dabei vor allem auf Aussagen von Einzelpersonen in sozialen Netzwerken. Verfassungsfeindliche Bekenntnisse der Partei nämlich finden sich weder in ihrem offiziellen Programm noch anderen relevanten Beschlüssen. Stattdessen müssen nun die digitalen Stammtische herhalten.

Das war im Jahr 2017 beim Urteil gegen die rechtsextreme NPD noch ganz anders und dürfte zumindest zum Teil die Beweisflut erklären, mit der die Verfassungsschützer die Gerichte überschütten. Denn um eine Partei dem Extremismusverdacht unterwerfen zu dürfen, reichen versprengte Meinungen Einzelner nicht aus. Es muss vielmehr immer der Nachweis geführt werden, dass etwaige verfassungsfeindliche Positionen und Äußerungen für die Partei insgesamt charakteristisch sind. Die Juristen nennen das „Zurechenbarkeit“.

Es geht um den Volksbegriff

Da sich in den Programmen und Grundsatzbeschlüssen der AfD aber nichts Relevantes finden lässt, hat der Verfassungsschutz tief im Internet nachgegraben und allerlei Dinge zu Tage gefördert. Er beschäftigt dafür inzwischen sogar eigene Mitarbeiter, die im Auftrag des Staates Fake-Accounts betreiben. Um deren Rolle unter anderem ging es den AfD-Anwälten mit ihren zahlreichen Beweisanträgen zur Ladung von Zeugen aus dem Bundesamt.



Aber letztlich dreht sich trotz aller Beweiskonvolute alles doch nur um einen einzigen wirklich relevanten Punkt. Es geht um den Volksbegriff. Das Verwaltungsgericht Köln bestätigte die AfD am 8. März 2022 deshalb als extremistischen Verdachtsfall, weil diese einen „ethnischen Volksbegriff“ vertrete, der gegen die Menschenwürde verstoße. Zurück geht diese Argumentation ebenfalls auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes aus dem Jahre 2017 gegen die NPD. Damals hatte das höchste deutsche Gericht die Partei deshalb für verfassungsfeindlich erklärt, weil sie nach offiziellen Dokumenten das Deutschsein allein zu einer Frage biologischer Abstammung erklärte. Das hätte zur Folge, so das Gericht, dass deutschen Staatsbürgern nicht-deutscher Herkunft die Staatsbürgerschaft aberkannt würde, falls die NPD jemals die Macht erringen sollte. Und das wäre eindeutig verfassungswidrig.

In einer Broschüre der NPD hieß es zum Beispiel: „Ein Afrikaner, Asiate oder Orientale wird nie Deutscher werden können, weil die Verleihung bedruckten Papiers (des BRD-Passes) ja nicht die biologischen Erbanlagen verändert, die für die Ausprägung körperlicher, geistiger und seelischer Merkmale von Einzelmenschen und Völkern verantwortlich sind.“ Das höchste deutsche Gericht sah hierin eine Parallele zur Ideologie des Nationalsozialismus. Auch die Nazis hatten einst das Ziel verfolgt, das Recht mit der Biologie zu verschmelzen.

Ein ethnischer Volksbegriff à la NPD

Verfassungsschutz-Anwalt Roth sagte in der Verhandlung wie schon in seiner Entgegnungsschrift zwar (zunächst), dass es legitim sei, „die nationale Identität und Kultur fördern“ und deshalb auch „die Zuwanderung stark“ einschränken und „hohe Hürden“ aufstellen zu wollen. Das alles sei noch kein „Anhaltspunkt für verfassungsfeindliche Bestrebungen“. Aber: Verfassungsfeindlich sei die AfD deshalb, weil ihr Konzept „bloß oberflächlich kaschiert“, worum es ihr eigentlich gehe: einen letztlich „völkisch-abstammungsmäßigen“ Volksbegriff wie bei NPD und NSDAP, mit dem „ethnisch nicht diesem Volk zugerechnete Menschen ohne Rücksicht auf deren Staatsangehörigkeit“ rechtswidrig ausgegrenzt werden sollen.

Der frühere AfD-Bundestagsabgeordnete Roman Reusch, selbst ein pensionierter Oberstaatsanwalt, hat am Mittwochnachmittag bei der Verhandlung „versichert, dass wir diesen ethnischen Volksbegriff nicht haben“. Dass aus ihren Reihen auch Äußerungen stammen, die dem ethnischen Volksbegriff à la NPD entsprechen, gab Reusch indirekt zu, indem er davon sprach, dass manche in seiner Partei „Blech“ reden und es sich bei ihnen meist um „einfache Leute“ handelte.

Dass es diese NPD-ähnlichen Aussagen gibt, steht auch schwarz auf weiß in einem bis heute geheim gehaltenen Gutachten eines renommierten deutschen Rechtswissenschaftlers im Auftrag der AfD. Auch dieses Gutachten liegt Cicero vor. Die Zahl tatsächlich verfassungswidriger Äußerungen von AfD-Mitgliedern ist nach diesem Gutachten allerdings deutlich geringer, als der Verfassungsschutz behauptet. Und da die verfassungswidrigen Äußerungen Einzelner rechtlich nicht ausreichen, um die gesamte Partei des Extremismus zu verdächtigen, hat man es hierbei mit einem neuralgischen Punkt zu tun.

„Staatsbürger erster und zweiter Klasse gibt es für uns nicht“

Mit seiner Blech-von-einfachen-Leuten-Behauptung machte Reusch es dem Anwalt der Gegenseite leicht zu kontern. Roth konnte mehrere „hochrangige Funktionäre“ mit entsprechenden Aussagen zitieren und unterstellte eine „dahinter stehende Absicht“, nicht-ethnisch-deutsche Staatsbürger zu diskriminieren. Roth machte damit erneut klar, dass er beziehungsweise das Bundesamt schlicht nicht glaubt, was die AfD sagt. Die hatte schließlich sogar bereits parallel zum ersten Gerichtsverfahren vor dem VG Köln einen Grundsatzbeschluss gefasst, in dem es ausdrücklich heißt: „Staatsbürger erster und zweiter Klasse gibt es für uns nicht.“ Der Beschluss trägt auch die Unterschrift des AfD-Rechtsaußen Björn Höcke. Das Verwaltungsgericht Köln hatte das aber bloß zu einem „prozesstaktischen“ Ausweichmanöver erklärt. Und in diesem Sinne sprach auch Roth in Münster.

Ein späterer Höhepunkt des zweiten Prozesstages war schließlich der Auftritt von drei AfD-Mitgliedern migrantischer Herkunft in einer sogenannten informatorischen Anhörung: Meysam Ehtemai, der sich selbst „deutscher Staatsbürger persischer Abstammung“ nennt, kann den „Ausführungen von Herrn Professor Roth mit Fug und Recht und aus tiefster Überzeugung widersprechen“. Nie sei er in der AfD aufgrund seiner Ethnie beleidigt, zurückgesetzt oder in seinen Rechten beschnitten worden. Der AfD-Fraktionsvorsitzende im hessischen Landtag Athanasios Robert Lambrou, geboren als Grieche, erklärte sogar den jüngsten Wahlerfolg seiner Partei in Hessen damit, dass viele Bürger mit Migrationshintergrund sie gewählt hätten. Die in Nigeria geborene Catherine Schmiedel bezeichnete die AfD als „Safe Space für mich“, während sie von anderen als „schwarzer Nazi“ bezeichnet worden sei.

Roth zweifelte nicht an diesen Erfahrungen, blieb aber bei der Behauptung, die Belege gegen die AfD seien eindeutig. Er erwähnte unter anderem Aussagen des AfD-Politikers Maximilian Krah, zum Beispiel, dass Kultur nicht beliebig auf andere Menschen übertragbar sei und Einwanderung ein gefährliches Konzept sei. Das interpretierte er als massiven Angriff auf die Menschenwürde von Migranten. Conrad dazu: „Roth hat keinen Verdachtsfall beschrieben, sonern den nicht ausreichenden Verdacht eines Verdachstfalls.“

Eine radikale Ablehnung der Verfassungsmäßigkeit

Am Ende dieses denkwürdigen Prozesstages standen sich zwei grundlegende Behauptungen gegenüber: Conrad machte für die AfD klar, dass es auch im Grundgesetz eine Unterscheidung zwischen dem „deutschen Volk“ und dem Staatsvolk, also den Staatsbürgern gebe, und diese also nicht verfassungswidrig sein müsse. Roth dagegen behauptete: Es gebe im Sinne des Grundgesetzes kein ethnisch definiertes Volk. Er entschied sich also offenbar wieder im Gegensatz zu vorherigen, gemäßigteren Aussagen für eine radikale Ablehnung der Verfassungsmäßigkeit eines ethnischen Volksverständnisses.

Was das aber eigentlich ist, solch ein (ethnisches) Volk, das fragte und erklärte niemand in dieser Verhandlung. Man könnte schließlich auch fragen, was für ein Volk es war, das sich 1949 das Grundgesetz gegeben hat. Ein Staatsvolk kann es ja eigentlich nicht gewesen sein, da es noch keinen Staat Bundesrepublik gab. Schuf sich demnach erst der Staat sein Staatsvolk? Der Vorsitzende Richter, den es eigentlich am meisten interessieren sollte, da er nicht nur in diesem Fall ein Urteil „Im Namen des Volkes" sprechen wird, fragte auch nicht danach. Aber das kann er ja noch tun. Zunächst wird er aber einen neuen Verhandlungstermin bestimmen müssen.

