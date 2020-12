In Dresden soll es ein wenige Tage zuvor aus dem Gefängnis entlassener syrischer IS-Anhänger gewesen sein, der allen beteiligten Behörden als höchst gefährlich galt, der im Moment seines Messerangriffs auf zwei Touristen aus NRW am 4. Oktober 2020 aber nicht observiert wurde. Wäre der Angreifer sofort nach Verbüßung seiner Haftstrafe abgeschoben worden, so die Argumentation der Unterstützer Seehofers, hätten der Tod des einen Opfers und die schwere Verletzung des anderen verhindert werden können.