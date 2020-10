Es war teilweise richtiggehend schmerzhaft, an diesem Donnerstag die Pressekonferenz des sächsischen Innenministeriums zu verfolgen. Der Fall des mutmaßlichen Mörders Abdullah A.H.H., der am Abend des 4. Oktober in der Dresdner Innenstadt zwei Touristen mit einem Messer angegriffen und dabei einen der beiden Männer getötet haben soll, wirft abermals ein Schlaglicht auf die grotesken Verhältnisse in diesem Land. Denn während nach der Enthauptung eines Lehrers durch einen Islamisten am vergangenen Freitag nahe Paris der französische Staatspräsident sehr deutliche Worte fand, herrscht hier zum Fall Abdullah A.H.H. allenfalls verdruckste Betroffenheit.