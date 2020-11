Corona, Trump und Terror überdecken in diesen Tagen und Wochen die eine oder andere Kleinigkeit. Zum Beispiel das größte Rettungspaket, das in der Europäschen Union je geschnürt wurde. 750 Milliarden Euro, ungefähr die Hälfte davon als Geldgeschenke, die andere Hälfte als Kredite, möchte die EU-Kommission unter die Corona-geplagten Länder bringen. Vergangene Woche appellierte Bundesfinanzminister Olaf Scholz in Brüssel abermals an das Europäische Parlament, die Corona-Hilfen zu bewilligen und damit den größten Haufen an Schulden, den die Europäische Union je aufgenommen hat. Das Geld müsse spätestens Anfang kommenden Jahres fließen, sagte Scholz.

Diese immense Summe, halb Geschenk, halb Darlehen, ist beschlossen worden im Nachgang zum Corona-Lockdown. Dem ersten wohlgemerkt. Nun gehen immer mehr Länder angesichts einer nochmals härteren zweiten Welle wieder in den Stillstand. Deutschland noch mit vergleichsweise milden Maßnahmen, Griechenland, Spanien, Portugal, Irland mit ungleich härteren.

