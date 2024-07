Daniel Benjamin ist ein amerikanischer Diplomat und Journalist. Benjamin studierte in Harvard und Oxford und arbeitete als Deutschland-Korrespondent für das Wall Street Journal und Time Magazine. Von 2009 bis 2012 hatte er das Amt des Koordinators für Terrorismusbekämpfung im US-Außenministerium inne. Benjamin war Direktor des John Sloan Dickey Center for International Understanding am Dartmouth College. Im Juli 2020 wurde er Präsident der American Academy in Berlin, einer überparteilichen transatlantischen Einrichtung.

Herr Benjamin, wie wurde die Debatte zwischen dem amtierenden Präsidenten Biden und dem ehemaligen Präsidenten Trump von der amerikanischen Öffentlichkeit aufgenommen?