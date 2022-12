Hilal Khashan ist Professor für Politische Wissenschaften an der American University in Beirut und Autor bei Geopolitical Futures .

Das Bestreben der Türkei, ihr Staatsgebiet zu vergrößern, ist ein alter Hut. Die Idee wurde erstmals vom Komitee für Union und Fortschritt propagiert, das 1889 heimlich in Istanbul gegründet wurde und auf den Trümmern des zerfallenden Osmanischen Reiches eine türkische Einheit namens Turan errichten wollte. Nach Ansicht der Anhänger der turanischen Ideologie umfasst die Region Turan die Gebiete zwischen der iranischen Hochebene und dem Kaspischen Meer. Einige Verfechter des turanischen Nationalismus behaupten, dass das türkische Volk Populationen von Westchina bis Osteuropa umfasst. Ihrer Ansicht nach gehören zu den heutigen Turkvölkern die Bewohner der Türkei, des Kaukasus, Zentralasiens und des Balkans.

Auch moderne türkische Führer haben sich für einen größeren türkischen Staat eingesetzt. Die vom „Vater“ der Türkei, Mustafa Kemal Atatürk, gegründete Republikanische Volkspartei (CHP) hat sich an die Spitze des Projekts gestellt. In jüngster Zeit wurde Präsident Recep Tayyip Erdogan zum Hauptbefürworter des Projekts, nachdem seine Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP) im Jahr 2002 die Macht übernommen hatte. Sein Schwerpunkt liegt auf der Wiederbelebung des Pan-Turanismus in Verbindung mit dem Neo-Osmanismus – einem Konzept, das Atatürk verworfen hatte.

Die Türkei baut ihre Soft Power aus

Die türkische Führung versucht seit Jahren, Allianzen mit anderen Staaten mit muslimischer Bevölkerungsmehrheit zu schmieden, um die Einflusssphäre der Türkei zu vergrößern. Während seiner Zeit als Ministerpräsident von 1989 bis 1993 versuchte Turgut Özal ein neues Kapitel in den türkischen Beziehungen zu arabischen und muslimischen Ländern aufzuschlagen, nachdem die Beziehungen unter der CHP jahrelang angespannt gewesen waren.

1997 gründete Ministerpräsident Necmettin Erbakan die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit „Developing-8“, zu deren Mitgliedern auch Indonesien, Malaysia, Iran, Ägypten, Pakistan, Bangladesch und Nigeria zählten. Als die AKP an die Macht kam, führte der Außenminister die türkische „Null-Probleme-mit-den-Nachbarn“-Politik ein, die darauf abzielt, die Spannungen mit anderen Staaten des Nahen Ostens zu minimieren.

Auch im Südkaukasus baut die Türkei ihre Soft Power aus. Der größte Erfolg wurde in Aserbaidschan erzielt, das von der türkischen Unterstützung im zweiten Berg-Karabach-Krieg gegen Armenien im Jahr 2020 profitierte. Im Jahr 2017 errichtete die Türkei einen Militärstützpunkt in Katar, nachdem Berichte über Pläne für eine Invasion in das Land aufgetaucht waren, und im Jahr 2019 entsandte sie Truppen nach Libyen. Ihr militärisches Eingreifen durchbrach die Belagerung von Tripolis durch die libysche Nationalarmee in Tobruk.

Vor kurzem unterzeichnete die Türkei ein Abkommen über militärische Zusammenarbeit mit der libyschen Einheitsregierung. Und während sie ihre Beziehungen zu Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten wiederherstellte und ihre Bereitschaft zur Beilegung ihrer Differenzen mit Ägypten bekundete, eskalierte sie ihren Streit mit Griechenland und Zypern über ihre Wirtschaftszone im östlichen Mittelmeer.

Unterabteilung des Staates Aleppo

Im Jahr 2016 veröffentlichten die staatlichen türkischen Medien eine neue Karte des Landes, die die international anerkannten Grenzen des Landes erweiterte. Sie umfasste einige griechische Inseln in der Ägäis sowie ein Gebiet in Nordsyrien, das sich von Aleppo bis zu den nordirakischen Städten Mosul und Kirkuk erstreckte. Die Veröffentlichung der Karte fiel mit Erdogans Rede über die Notwendigkeit einer Änderung des Lausanner Abkommens von 1923 zusammen, in dem die Grenzen der modernen Türkei festgelegt wurden. Außerdem kritisierte er Atatürk für die Aufgabe von Mosul und Aleppo.

Ankara ist seit langem bestrebt, die im Ausland lebenden türkischen Minderheiten zu schützen. Es weigerte sich, die Entscheidung Frankreichs anzuerkennen, Syrien Anfang der 1920er Jahre in fünf Mandatsgebiete aufzuteilen, und gründete den autonomen Sanjak von Alexandretta, der später in Hatay umbenannt wurde – als Unterabteilung des Staates Aleppo. Im Jahr 1936 reichte die Türkei beim Völkerbund eine Beschwerde ein, in der sie behauptete, dass die türkischen Einwohner in Hatay Opfer von Misshandlungen seien.

Einen Monat vor Atatürks Tod im Jahr 1938 erklärten die Franzosen die Gründung des provisorischen Staates Hatay, der von Frankreich und der Türkei gemeinsam verwaltet wurde, was gegen die Bestimmungen des französisch-syrischen Unabhängigkeitsvertrags verstieß. Im Jahr 1939 annektierte die Türkei das Gebiet, nachdem ein gefälschtes Referendum ergeben hatte, dass die meisten Einwohner die Einheit mit der Türkischen Republik befürworteten.

Einmarsch in Zypern

Als es 1963 zu Zusammenstößen mit griechischen Zyprioten kam, engagierte sich Ankara für die Verteidigung der ethnischen Türken auf Zypern. Die Türkei setzte ihre Luftwaffe ein und drohte mit einer Invasion, bevor US-Präsident Lyndon Johnson sie vor einem solchen Schritt warnte. 1974 inszenierte die zypriotische Nationalgarde einen von der griechischen Junta angeordneten Staatsstreich, der Teil eines Plans zur Vereinigung Zyperns mit Griechenland war. Die Türkei nutzte Washingtons Abgelenktheit wegen des Watergate-Skandals, um in Zypern einzumarschieren und 40 Prozent der Insel unter ihre Kontrolle zu bringen. Der nördliche Teil Zyperns erklärte später seine Unabhängigkeit und gründete 1983 die Türkische Republik Nordzypern.

Im vergangenen Monat wurden bei einer Explosion in der Istiklal-Straße im Herzen Istanbuls acht Menschen getötet und Dutzende verletzt. Erdogan schwor Rache und machte die von der Türkei als Terrorgruppe betrachtete Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) und ihre Operationen im syrischen Kobani für den Anschlag verantwortlich. Die strategisch wichtige Grenzstadt wurde 2014 vom Islamischen Staat eingenommen, aber 2015 von den kurdischen Volksschutzeinheiten (YPG), die Ankara als syrischen Arm der PKK betrachtet, mit Hilfe der USA zurückerobert.

Der IS war 2016 für eine weitere Explosion in der Istanbuler Istiklal-Straße verantwortlich, die Teil einer ganzen Reihe von Terroranschlägen der Gruppe war. Die überwiegend kurdische Bewegung für eine demokratische Gesellschaft, die sich für eine demokratische Selbstverwaltung in Nord- und Ostsyrien einsetzt, wandte sich gegen die Behauptung Ankaras, die PKK/YPG sei für die Explosion im vergangenen Monat verantwortlich. Die Bewegung betrachtet diese Anschuldigung als Vorwand, um die türkische Operation „Klauenschwert“ zu rechtfertigen, eine groß angelegte Militärkampagne gegen kurdische Ziele im Irak und in Syrien.

Eine Pufferzone entlang der Grenze

Ankara hat am 20. November, also vor rund drei Wochen, die Operation „Klauenschwert“ gestartet, die Luftangriffe und eine Bodenkampagne gegen kurdische Stellungen von Aleppo bis Erbil umfasst. Erdogan sagt, er wolle einen Sicherheitsgürtel auf der syrischen Seite der Grenze errichten, der 30 Kilometer tief und mehr als 900 Kilometer lang ist und vom Mittelmeer bis zur irakischen Grenze reicht.

Dies ist die vierte Operation, die die Türkei seit 2016 in Syrien durchführt. Bei allen bisherigen Operationen hat die Türkei Gebiete im Norden Syriens unter ihre Kontrolle gebracht – ein Teil von Erdogans 2015 erklärtem Ziel, eine Pufferzone entlang der Grenze zu schaffen. Er argumentiert, dass dieses Projekt die nationalen Interessen der Türkei schützen und dazu beitragen wird, eine Million der insgesamt 3,5 Millionen in der Türkei lebenden syrischen Flüchtlinge umzusiedeln.



Die USA und wichtige europäische Länder unterstützen Erdogans Plan nicht. Die YPG und die Frauenschutzeinheiten, die beide von Ankara ebenfalls als terroristische Gruppen eingestuft werden, sind die wichtigsten Bestandteile der Syrischen Demokratischen Kräfte, mit denen die USA im Kampf gegen den Islamischen Staat zusammenarbeiten. Auch die anderen Teilnehmer des Astana-Friedensprozesses, namentlich Russland und Iran, lehnen eine türkische Militäroperation in Nordsyrien ab.

Erdogan versucht jedoch, die zunehmend einflussreiche Rolle seines Landes als Vermittler im Ukrainekrieg auszunutzen, um die Kontrolle über einen größeren Teil Syriens zu erlangen. Ankara hat mit Washington und Moskau getrennte Vereinbarungen getroffen, um die „Demokratischen Kräfte Syriens“ (SDF) aus Tal Rifaat und Manbij, zwei strategischen Städten westlich des Euphrat, sowie aus Gebieten entlang der Grenze zu entfernen.

Die Vereinbarungen hätten der Türkei die Kontrolle über die als M4 bekannte internationale Schnellstraße gegeben, aber die Amerikaner und die Russen hielten sich nicht an die Vereinbarungen. Jetzt sind sie jedoch auf Erdogans Kooperation in der Ukraine angewiesen. Denn die Türkei ist zu einem wichtigen Bindeglied zwischen Washington und Moskau geworden, insbesondere nachdem sie mit Russland ein Abkommen über den Export ukrainischen Getreides durch das Schwarze Meer ausgehandelt hat. Erdogan hofft, dass dies für eine Akzeptanz der Operation „Klauenschwert“ sorgen wird.

Mehr als 20 türkische Militärstützpunkte

Der Plan besteht aus zwei Teilen: Die Klaue bezieht sich auf gezielte Luftangriffe, das Schwert auf eine Bodenoffensive. Die Türkei hat die stillschweigende Zustimmung Russlands und der Vereinigten Staaten zur Einleitung der ersten Phase der Operation erhalten. Erdogan sagte, die Türkei werde als Reaktion auf den Bombenanschlag in Istanbul bald kurdische Kräfte mit Panzern und Infanterie angreifen. Es ist jedoch zweifelhaft, dass die USA eine Bodenoffensive gegen die SDF genehmigen werden.

Das Regime von Bashar al-Assad hat die Kontrolle über Teile Nordsyriens an die YPG übergeben. Assad betrachtete die Kurden als Verbündete seiner Regierung, die den PKK-Führer hofiert und ihm während einer angespannten Phase der türkisch-syrischen Beziehungen fast zwei Jahrzehnte lang Zuflucht in Damaskus gewährt hatte. Die Kurden fühlten sich durch den Ausbruch des Bürgerkriegs gestärkt, was ihren Traum von der Errichtung eines Kurdenstaats in Syrien nach dem Vorbild des irakischen Kurdistans beflügelte.

Die offizielle türkische Position ist, dass die kurdischen Separatisten in Irakisch-Kurdistan die politische Ausrichtung der syrischen Kurden bestimmen. Im Nordirak gibt es mehr als 20 türkische Militärstützpunkte, vor allem in Bashiqa bei Mosul, der zweitgrößten Stadt des Landes nach Bagdad. Außerdem baut die Türkei trotz der Proteste der irakischen Regierung ihren Stützpunkt in der Region Metina im Gouvernement Dohuk aus, um ihn zum Schwerpunkt ihrer Operationen gegen die PKK zu machen. Der türkische Innenminister hat erklärt, dass sein Land im Irak wie in Syrien agieren und neue Gebiete im Norden des Landes kontrollieren werde.

Das Bersten der Fesseln

Im Jahr 2020 sagte Erdogan, die Wiedereröffnung der Hagia-Sophia-Moschee in Istanbul erinnere das türkische Volk an seine Stärke und symbolisiere seine Wiederauferstehung und das Bersten der Fesseln an seinen Füßen. Er versprach, den Kurs fortzusetzen, bis die Türkei ihr Ziel erreicht habe. Er äußert auch, dass das Land im Jahr 2023, wenn es den hundertsten Jahrestag seiner Gründung feiert, stark, unabhängig und wohlhabend sein werde.

Doch seine Erwartungen sind angesichts der Wirtschaftskrise, der strukturellen Schwäche und der kollabierenden Währung der Türkei unrealistisch. Erdogans Zustimmungswerte sinken, da die türkische Bevölkerung um ihr Auskommen kämpft und zunehmend unbeeindruckt von seinem Abenteurertum im Ausland ist. Obwohl der Krieg in der Ukraine die Bedeutung der Türkei für die Nato erhöht hat, können die USA Erdogans außenpolitische Ambitionen bremsen, wenn er ihre anderen regionalen Verbündeten bedroht. Erdogans Pläne für eine Großtürkei sind nun in Frage gestellt.

