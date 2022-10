In jenen Jahren waren es vor allem ungelernte junge Männer, die das deutsche Wirtschaftswunder mitgestalteten und das Heer der ungelernten Arbeitskräfte auffüllten. Die Geschichte schien abgeschlossen. Doch in den letzten Jahren scheint sie sich plötzlich zu wiederholen. Seit dem Militärputsch 2016 verzeichnet die Türkei erneut eine hohe Abwanderung junger Menschen nach Europa und Nordamerika. Allerdings sind es dieses Mal hochqualifizierte Fachkräfte und vor allem junge Menschen aus allen akademischen Disziplinen, die sich in der Hoffnung auf eine bessere und stabilere Zukunft Richtung Europa begeben.