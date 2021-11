Gregor Baszak (Foto privat) ist Journalist, Autor und politischer Kommentator. Er arbeitet am English Department der University of Illinois at Chicago und publizierte unter anderem in American Affairs und der Los Angeles Review of Books.

Es ist eine Katastrophe für Joe Bidens Demokraten: Der Republikaner Glenn Youngkin hat die Gouverneurswahl in Virginia, eigentlich eine Hochburg der Demokraten, gewonnen. Auch das Amt des Vizegouverneurs wurde von der republikanischen Kandidatin Winsome Sears errungen. Viele Beobachter sehen darin ein düsteres Vorzeichen für die Demokraten im Rest der USA. Im nächsten Jahr finden die Kongresswahlen statt, und die Mehrheit der Demokraten in beiden Kammern steht auf der Kippe. Sollten die Republikaner die Mehrheit in auch nur einer Kammer erringen, wäre es geschehen um Bidens Reformagenda.

Doch im Schatten der Wahlen in Virginia fanden USA-weit noch andere Abstimmungen statt: Bei den Kommunalwahlen im Bundesstaat New York verloren die demokratischen Kandidaten querbeet einflussreiche Posten. In New Jersey wiederum konnte der amtierende demokratische Gouverneur Phil Murphy sein Amt wohl nur haarscharf gegenüber seinem republikanischen Gegner Jack Ciattarelli verteidigen, und das, obwohl die Wahl in keinen Umfragen als sonderlich eng prognostiziert wurde. Weniger Glück hatte der demokratische Fraktionsvorsitzende des Senats in New Jersey, Steve Sweeney: Laut Hochrechnungen wird der mächtige Parteiboss wohl sein Amt an den unbekannten Lastwagenfahrer Edward Durr verlieren, dessen amateurhafte Kampagne genau $153 in den Wahlkampf steckte – und die Hälfte davon gab Durr bei Dunkin’ Donuts aus.

Reflexhafter Rückgriff auf Rassismuskeule

Worauf ist diese Schlappe für Joe Bidens Partei zurückzuführen? Unter einigen demokratischen Stimmen war die Ursache schnell ausgemacht: Die Wähler in Virginia seien motiviert gewesen durch anti-schwarzen Rassismus. Doch diese Analyse ist realitätsfremd: Winsome Sears selbst ist gebürtige Jamaikanerin und wird nun die erste schwarze Politikerin in der Geschichte Virginias sein, die eines der höchsten Ämter im Bundesstaat bekleiden wird.

Vielmehr ist es genau dieser reflexhafte Rückgriff auf die Rassismuskeule, die den Demokraten zum Verhängnis geworden sein könnte. Dass jegliche sozio-ökonomische Divergenzen zwischen schwarzen und weißen Amerikanern auf strukturellen Rassismus zurückzuführen seien, ist zentraler Bestandteil der sogenannten „Critical Race Theory“ (CRT), die laut dem Investigativjournalisten Christopher Rufo auch in Virginia zentraler Bestandteile der Lehrpläne sei. In den Augen der Verfechter der CRT sei die Gesellschaft aufgeteilt in weiße Unterdrücker und schwarze Unterdrückte. Absicht spiele dabei keine Rolle. Man werde quasi in ein rassistisches System hineingeboren.