Kurz vor den US-Präsidentschaftswahlen stehen die Vereinigten Staaten vor einer Reihe wirtschaftlicher, sozialer und politischer Herausforderungen, die eine entscheidende Rolle dabei spielen werden, ob Kamala Harris oder Donald Trump der nächste Präsident der Vereinigten Staaten sein wird. Die Inflation ist nach wie vor hoch, die Kluft zwischen den Besitzenden und den Habenichtsen wird immer größer, und die Ansichten über Einwanderung und die Grenze polarisieren die Öffentlichkeit weiterhin. Der Wahlausgang wird aber auch Auswirkungen über die Innenpolitik der USA hinaus haben.

Das wichtigste außenpolitische Thema bei dieser Wahl ist der wirtschaftliche Wettbewerb mit China und die damit verbundenen Spannungen im Südchinesischen Meer, durch das ein Drittel des Welthandels läuft. Weitere außenpolitische Prioritäten sind der Krieg zwischen Russland und der Ukraine sowie der Konflikt zwischen Israel und Hamas und seine regionalen Auswirkungen. Auch wenn die Kluft zwischen Republikanern und Demokraten in Bezug auf den Ukrainekrieg unüberbrückbar sein mag, sind ihre Differenzen hinsichtlich des Nahen Ostens, einschließlich des Krieges im Gazastreifen, zumeist gering. Abgesehen von der Wahrung der lebenswichtigen Interessen der USA werden beide Präsidentschaftskandidaten eine tiefe Einmischung in die Angelegenheiten des Nahen Ostens meiden.

Fünf Konstanten bestimmen die Richtung der US-Politik gegenüber dem Nahen Osten. Die erste Konstante ist die Sicherheit Israels und die Verpflichtung der USA, die militärische Überlegenheit Israels in der Region aufrechtzuerhalten, was sich an der hochmodernen militärischen Ausrüstung zeigt, die Israel von den USA erhält, verglichen mit der weniger fortschrittlichen Ausrüstung, die an andere Länder geliefert wird. Die zweite Konstante ist die Kontrolle der USA über das Öl in der Region und die Sicherstellung seiner Durchfahrt durch die Meerengen von Hormuz und Bab el-Mandeb, um die internationalen Märkte zu erreichen. Das Engagement der USA für diese Sache untergräbt alle iranischen Drohungen, die Schifffahrt durch den Persischen Golf zu blockieren, und die Drohungen der Huthi, den Zugang zum Roten Meer zu blockieren. Die dritte Konstante ist das Engagement der USA, Russland oder China daran zu hindern, die Politik der Region zu dominieren – eine Tatsache, die von den Ländern des Nahen Ostens gut verstanden wird. Die vierte Konstante ist die Gewährleistung der Nichtverbreitung von Atomwaffen. Und die fünfte Konstante ist die Bekämpfung des Terrorismus.

Die Vereinigten Staaten sind sich darüber im Klaren, dass sie angesichts der Komplexität der Nahostpolitik die Region nicht umgestalten können. Diese Lektion haben sie aus dem Scheitern ihrer Invasion im Irak 2003 gelernt, obwohl sie viel in die Demokratisierung und den Wiederaufbau investiert haben. Ihr begrenztes Interesse am Nahen Osten hat dazu geführt, dass Amerika sein Engagement dort zunehmend einschränken will. Dies begann mit der verstärkten Hinwendung der USA zu Asien, die während der Präsidentschaft von Barack Obama eingeleitet wurde.

Trump wird wahrscheinlich Normalisierungsvereinbarungen zwischen Israel und seinen Nachbarn anstreben

Außerdem sind die US-Wähler (mit Ausnahme der arabischen und muslimischen Amerikaner) mit Problemen beschäftigt, die nichts mit dem Nahen Osten zu tun haben. Das enorme Interesse von Aktivisten und Medien am Gaza-Krieg spiegelt nicht die Prioritäten der Wähler selbst wider.

Sollte Trump die Präsidentschaft gewinnen, wird er eine Außenpolitik verfolgen, die auf den Grundsätzen von „America First“ beruht, etwa durch die Unterzeichnung von Handelsabkommen, die Zurückhaltung bei militärischen Interventionen im Ausland und die Verringerung internationaler Verpflichtungen, unter anderem in der Nato.

Im Nahen Osten hat Trump wenig Interesse an den Krisen in Syrien, Irak, Libyen und Jemen gezeigt und sich stattdessen lieber auf die innenpolitischen Herausforderungen konzentriert. Im israelisch-palästinensischen Konflikt hat er wenig Begeisterung für eine Zweistaatenlösung gezeigt und zieht es vor, schnelle Lösungen durchzusetzen, ohne vorher deren Machbarkeit zu prüfen.

Trump wird wahrscheinlich direkte Normalisierungsvereinbarungen zwischen Israel und seinen Nachbarn (insbesondere Saudi-Arabien) anstreben, ähnlich denen, die er im Jahr 2020 zwischen der israelischen Regierung und anderen Golfstaaten abgeschlossen hat. Der saudische Kronprinz Mohammad bin Salman ist bestrebt, einen Friedensvertrag mit Israel zu unterzeichnen, auch ohne eine israelische Verpflichtung zur Gründung eines palästinensischen Staates – obwohl er und der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu das Projekt bis zum Ausgang der US-Wahlen auf Eis gelegt zu haben scheinen und es vorziehen, den Erfolg eher Trump als Harris zuzuschreiben. Trump könnte auch die Unterzeichnung eines formellen Verteidigungsabkommens mit Saudi-Arabien in Erwägung ziehen, um das Land zum Frieden mit Israel zu bewegen, doch wäre dies eine große Herausforderung, da eine Zweidrittelmehrheit im Senat unwahrscheinlich erscheint. Nach dem Friedensschluss zwischen Israel und Saudi-Arabien wird Trump wahrscheinlich auch Katar, Kuwait und Oman unter Druck setzen, ähnliche Abkommen zu schließen.

Die meisten republikanischen Kongresskandidaten unterstützen Israel vorbehaltlos

Was die Beziehungen zum Iran betrifft, so wird Trump eine feindseligere Politik verfolgen, aber es ist unwahrscheinlich, dass er militärische Maßnahmen ergreift und sich stattdessen auf Sanktionen und wirtschaftlichen Druck verlässt. Er hat die Möglichkeit eines Abkommens mit Teheran angedeutet, aber nur zu seinen Bedingungen. Es ist unklar, ob sich die Iraner weitere vier Jahre strenger Sanktionen unter einer zweiten Amtszeit Trumps leisten können. Daher könnten sie für ein Abkommen empfänglich sein, das durch die jüngste Wahl eines reformorientierten iranischen Präsidenten erleichtert wird. Trotz der scheinbar unterschiedlichen Ansätze der Republikaner und der Demokraten in Bezug auf das iranische Atomprogramm und die regionalen Stellvertreter, ist der Kern der US-Perspektive zum Iran parteiübergreifend. Trump zog die USA 2018 aus dem Iran-Atomabkommen zurück, und obwohl Biden versprach, es im Falle seines Wahlsiegs wieder in Kraft zu setzen, führten die langwierigen Verhandlungen in Wien zu keinem Ergebnis: Die Sanktionen aus der Trump-Ära bleiben in Kraft.

Die meisten republikanischen Kongresskandidaten, die ihre Vorwahlen gewonnen haben, unterstützen Israel vorbehaltlos. Im Gegensatz dazu verfolgten die demokratischen Kongresskandidaten einen nuancierteren Ansatz. Sie sprachen sich stets für die Sicherheit und das Wohlergehen Israels aus, allerdings mit bestimmten Einschränkungen in Bezug auf die Menschenrechte, das Leiden der Zivilbevölkerung im Gazastreifen und eine Zweistaatenlösung. Dennoch vermeiden die demokratischen Kandidaten extreme Kritik an Israel, da die Ergebnisse der Vorwahlen zeigen, dass israelfeindliche Ansichten bei den Anhängern der Demokraten nach wie vor unpopulär sind. Proteste an den Universitäten gegen Israels Verhalten in Gaza prägen weder die öffentliche Meinung noch bestimmen sie die politischen Entscheidungen der Demokratischen Partei.

Die Kluft zwischen den Demokraten in dieser Frage resultiert aus den tiefgreifenden Unterschieden in den Ansichten der demografischen Gruppen, die die Parteibasis ausmachen: Jüngere, nicht-weiße Wähler sympathisieren eher mit den Palästinensern und stehen Israel kritischer gegenüber, während ältere Weiße eher pro Israel sind. Die Unterstützung der Republikaner für Israel hat mit dem zunehmenden Einfluss rechtsgerichteter christlicher Gruppen innerhalb der Partei zugenommen.

Seit Beginn des Gaza-Krieges drängen die demokratischen Kongressabgeordneten darauf, den Krieg zu beenden und den im Gazastreifen eingeschlossenen Palästinensern Hilfe zu leisten. Die Kritik der Demokraten am israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu geht jedoch auf den Gaza-Krieg zurück. Präsident Joe Biden und die demokratischen Kongressmitglieder sprachen sich gegen Netanjahus Justizreform und die Ernennung von zwei radikalen Gesetzgebern ins Kabinett aus.

Harris war die erste hochrangige US-Politikerin, die einen Waffenstillstand im Gazastreifen forderte

Harris, die mit dem Anliegen palästinensischer Aktivisten sympathisiert, war nicht in der Lage, die Forderungen der pro-palästinensischen und der pro-israelischen Seite der Partei unter einen Hut zu bringen. Pro-palästinensische Aktivisten waren der Meinung, dass die Demokratische Partei nicht auf ihre Forderungen nach Redezeiten zur Hauptsendezeit während des Demokratischen Nationalkongresses 2024 einging, was ihr Gefühl der Marginalisierung noch verstärkte.

Sollte Harris die Wahl gewinnen, wird sich ihre Außenpolitik an den Grundzügen der Demokratischen Partei orientieren. Dazu gehören die Verteidigung demokratischer Grundsätze und der Menschenrechte, die Stärkung internationaler Bündnisse, die Bewältigung globaler Herausforderungen wie Klimawandel und Verbreitung von Kernwaffen, die Zusammenarbeit mit Verbündeten, insbesondere in der Nato, sowie die besondere Aufmerksamkeit gegenüber Russland in der Ukraine und die Eindämmung des chinesischen Einflusses in der Pazifikregion.

Als Vizepräsidentin vermied es Harris, über strategische Maßnahmen und Initiativen im Nahen Osten zu sprechen. Aber wenn sie die Präsidentschaft gewinnt, wird sie gezwungen sein, sich mit den schier unlösbaren Problemen der Region zu befassen. Es ist unwahrscheinlich, dass sich die Unterstützung der USA für Israel dramatisch ändern wird, wenn Harris das Amt gewinnt. Dennoch hat sie in den vergangenen Monaten Schritte unternommen, um sich ein bisschen von Biden abzuheben. Sie war die erste hochrangige US-Politikerin, die einen Waffenstillstand im Gazastreifen forderte und sich gegen die Vorstellung wandte, dass eine Einigung erst nach der Zerstörung der Hamas erreicht werden kann. Sie betonte das Recht Israels, sich selbst zu verteidigen, entschied sich jedoch, Netanjahus Rede vor dem Kongress im Juli zu boykottieren.

Harris wollte nicht, dass der Gaza-Krieg zu einem der Hauptthemen in ihrem Wahlkampf wird. Sie setzte als „running mate“ auf den Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, der nur über begrenzte außenpolitische Erfahrung verfügt, um unentschlossene Demokraten dazu zu bewegen, für sie zu stimmen (fast 19 Prozent der Wähler in der Vorwahl der Demokraten in Minnesota wählten „unentschlossen“). Walz hat Israels Recht auf Selbstverteidigung anerkannt und unterscheidet zwischen der Hamas, die er für den Angriff vom 7. Oktober verurteilt hat, und den Zivilisten, die im Gazastreifen ins Kreuzfeuer geraten sind.

Harris' Politik wird wahrscheinlich die von Biden widerspiegeln

Letztendlich wird Harris' Position zu den anhaltenden Spannungen im Nahen Osten ungewiss sein. Während ihrer Amtszeit im Senat stimmte Harris konsequent gegen Waffengeschäfte mit Saudi-Arabien und die Unterstützung der USA für die von Saudi-Arabien angeführte Koalition im Jemen. Im Jahr 2020 erklärte sie, dass die Vereinigten Staaten ihre Beziehungen zu den Saudis neu bewerten müssen, um die Werte und Interessen der USA zu verteidigen, wobei sie allerdings nicht präzisierte, auf welche Werte und Interessen sie sich bezog.

Harris' Politik wird wahrscheinlich die von Biden widerspiegeln. Zu ihren Zielen gehören die Stärkung der Sicherheitsbeziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Saudi-Arabien sowie die Zusammenarbeit im Bereich der Technologie und der grünen Energiewende. Vor dem Hintergrund der anhaltenden Eskalation zwischen dem Iran und Israel nach der Ermordung hochrangiger Hisbollah- und Hamas-Führer wird Harris wahrscheinlich einen ausgewogenen Ansatz gegenüber dem Iran verfolgen und die Notwendigkeit betonen, das Atomabkommen mit dem Iran neu zu verhandeln, bis der Ausgang der Kämpfe zwischen Israel und Hamas und Hisbollah feststeht.

Viele Menschen im Nahen Osten verstehen die Begrenztheit der US-Politik in ihrer Region. Sie unterstützen das Engagement der USA, wenn es darum geht, den Terrorismus zu bekämpfen und die Seewege für den Handel offen zu halten. Sie akzeptieren auch, wenn auch zähneknirschend, die unpopulären Konstanten der US-Politik, insbesondere die israelische Ausnahmestellung und die regionale Vorherrschaft.

Auf die Nahost-Region entfallen weniger als 5 Prozent der Weltwirtschaft

Sie erkennen auch die Zurückhaltung der Vereinigten Staaten an, sich in der Region militärisch zu engagieren, wenn ihre eigenen Interessen nicht direkt berührt werden. Im Jahr 2012 gab der syrische Präsident Bashar al-Assad zu, über chemische Waffen zu verfügen, erklärte jedoch, dass diese nur gegen ausländische Angriffe eingesetzt werden sollten. Obama warnte ihn davor, sie gegen sein eigenes Volk zu richten, da er damit eine rote Linie überschreiten würde. Doch noch vor Jahresende setzten Assads Streitkräfte in von Rebellen gehaltenen Gebieten in der Nähe von Damaskus Sarin-Gas ein und töteten 1400 Menschen. Der Ausschuss für auswärtige Beziehungen des US-Senats sprach sich dafür aus, Assads Armee für das Massaker zu bestrafen, aber da er von keiner der beiden Kammern eine Genehmigung erhielt, entschied sich Obama gegen den Einsatz von Gewalt gegen das syrische Regime.

Im September 2019 griffen die Huthis saudische Öleinrichtungen an. Sie erwarteten, dass die Trump-Administration das Königreich verteidigen würde, doch das tat sie nicht. Die Saudis sahen in den Angriffen der Huthis eine Bedrohung für die internationale Ölversorgung – eine Ansicht, die Washington nicht teilte, da der Vorfall kaum Auswirkungen auf die Ölimporte der USA hatte. Dass derartige Angriffe den saudischen Ölfluss nach Europa, China und Indien unterbrachen, störte Washington nicht.

Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) erwarten nicht, dass sie die Gespräche mit den USA über ein milliardenschweres Abkommen zum Kauf von F-35-Kampfjets wieder aufnehmen werden, unabhängig davon, wer die Wahl gewinnt. Trump hatte eine Vereinbarung unterzeichnet, die VAE noch vor dem Ende seiner Präsidentschaft Anfang 2021 mit den hochmodernen Flugzeugen zu beliefern, über die außer Israel kein anderes Land im Nahen Osten verfügt. Die Emirate sagen nun, dass dieselben Faktoren, die zur Aussetzung der Gespräche bei Bidens Amtsantritt geführt haben, immer noch bestehen und sie daher nicht vorhaben, die Verhandlungen wieder aufzunehmen.

Abgesehen von der Durchsetzung lebenswichtiger nationaler Interessen ist der Nahe Osten für die Vereinigten Staaten und ihre politischen Entscheidungsträger von geringem Interesse. Auf die Region entfallen weniger als 5 Prozent der Weltwirtschaft, von denen ein großer Teil aus dem Export von Kohlenwasserstoffen stammt. Dieser Mangel an Interesse gibt den autoritären Führern der Region die Möglichkeit, ungestraft gegen die Menschenrechte zu verstoßen und ihr Volk zu unterdrücken.

