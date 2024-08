Hilal Khashan ist Professor für Politische Wissenschaften an der American University in Beirut und Autor bei Geopolitical Futures .

Die iranische Außenpolitik ist überaus schwer zu verstehen. Als Leonhart Rauwolf, ein deutscher Arzt und Reisender, 1573 Persien besuchte, beschrieb er Verhandlungen mit den Iranern als eine einschüchternde Erfahrung. Von der frühen Neuzeit bis in die heutige Zeit haben die Führer Irans die Welt mit Doppelzüngigkeit behandelt und sich einen Ruf für Ausweichmanöver und strategische Verzögerungstaktiken erarbeitet.

Um die iranische Außenpolitik zu verstehen, muss man die zentrale Bedeutung der arabischen Region erkennen. Obwohl Irans Interessenverfolgung häufig zu Konflikten mit den USA und Israel führt, sind diese für Iran nur nominelle Feinde. Statt Konfrontation wünscht sich Teheran von ihnen vor allem die Anerkennung seines Status als regionale Macht.

Besessenheit von der arabischen Region

Iran sieht sich selbst nicht als gewöhnliches Land, sondern als eine fortschreitende Revolution. Daher neigt es trotz des Fehlens von Grenzkriegen oder existenziellen Bedrohungen zur Expansion. Geopolitik lenkte seinen Fokus nach Westen in die arabische Welt. Der Norden war aufgrund Russlands, einer großen und gefährlichen Macht, die Iran nicht herausfordern wollte, verschlossen.

Im Osten lag Indien, ein großes, relativ wohlhabendes Land mit vielfältigen Identitäten, zu denen die Iraner vielleicht eine Verbindung herstellen könnten. Trotz der tiefen kulturellen Kontakte blieb Irans Einfluss auf Indien jedoch sehr begrenzt. Der Golf von Oman im Süden war frei von mächtigen Rivalen, aber Iran war nie ein maritimes Imperium. Daher erkannte Iran, dass es – wenn es die Revolution über seine Grenzen hinaus verbreiten wollte – nach Westen ziehen musste.

Die Rechtfertigung für seine Feindseligkeit gegenüber den Arabern zu finden, war nicht schwierig. Iran hegt immer noch Groll gegen die Araber wegen der Schlacht von al-Qadisiyya im Jahr 636, die zum Untergang des Sassanidenreichs, zur Besetzung Persiens und zur Zerstörung der persischen Zivilisation führte.

Die Einführung des Islams in Iran durch die Araber, die die Perser mit Herablassung und Wut betrachteten, stellte ein Dilemma für das iranische kulturelle Gewissen dar, das Jahrhunderte andauerte. Obwohl Iran die islamische Zivilisation stark bereicherte, blieb es bis ins 16. Jahrhundert weit von den Entscheidungszentren entfernt, die ausschließlich in der arabischen Welt lagen.

Islamische Revolution

Nach dem Erfolg der iranischen Revolution 1979 glaubte der damalige Oberste Führer Ruhollah Khomeini, dass die Revolution Millionen von Arabern inspirieren würde, ähnliche islamische Herrschaft zu fordern. Sobald der politische Islam die arabischen Länder übernommen hätte, glaubte Khomeini, würde Iran eine führende Rolle in der gesamten islamischen Welt einnehmen.

Sein Glaube an die Vergänglichkeit des gegenwärtigen iranischen Staates und seiner Grenzen wurde in Artikel 5 der iranischen Verfassung verankert, der besagt, dass der Hüter der Rechtsgelehrten und der iranische Staat den Weg für das Kommen des Imams des Zeitalters ebnen. Khomeini starb 1989, aber sein Traum überlebte. Als die arabischen Aufstände 2011 begannen, bezeichnete Iran sie als islamische Revolutionen.

Für die Araber – hauptsächlich sunnitische – war Iran ein muslimisches Land, das sich von ihnen nur darin unterschied, wer die größere muslimische Gemeinschaft führen und welche Rituale die religiösen Pflichten begleiten sollten. Die Führer der iranischen Revolution bewiesen, dass sie sich irrten. Sie nutzten „Taqiyya“ („Täuschung“ oder „Verstellung“), um ihren ausländischen Einfluss im Nahen Osten auszubreiten.

Schiiten praktizieren zwei Arten von Taqiyya. Die erste ist lobenswert, da sie darauf abzielt, Böses abzuwehren, Konflikte zu vermeiden und den Glauben zu bewahren. Die zweite beinhaltet Ausflüchte, sei es in der Rede oder in der Praxis, um die Erreichung eines Ziels zu erleichtern. Das Safawidenreich, das Persien zwischen 1501 und 1736 regierte, nahm diese zweite Form der Taqiyya an, was ihm die Freiheit gab, Bündnisse und Versprechen, selbst bindende Verträge, zu brechen. Diese Tradition hat sich bis heute erhalten, sodass das heutige Iran für seine Expertise in ausweichender Diplomatie bekannt ist.

Ende 2012 hatte Iran seinen Einfluss auf die Regierung in Syrien gesichert, doch es beharrte darauf, dass es dort nur Militärberater und keine Kampftruppen habe. Als Medienberichte mit den Namen und Fotos von Iranern, die im Kampf in Syrien getötet wurden, zu zahlreich und weit verbreitet wurden, um sie abzutun, behauptete Iran, es schütze nur schiitische Schreine in Damaskus. Es erkannte weder den Tod Tausender seiner Soldaten an, noch die Präsenz libanesischer, irakischer und afghanischer schiitischer Milizen in Syrien, die es geschickt hatte, um das Assad-Regime zu stützen.

Fortsetzung der Revolution

Irans Täuschungen hätten nicht so gut funktioniert ohne ein gewisses Maß an arabischer Gleichgültigkeit, insbesondere in einflussreichen Ländern wie Ägypten, Marokko und den Mitgliedern des Golfkooperationsrats. Ihre Untätigkeit ermöglichte es Teheran, seinen Willen durchzusetzen und sich unverhohlen in ihre inneren Angelegenheiten einzumischen. Ein übermütiger Abgeordneter mit engen Verbindungen zum Obersten Führer Ayatollah Ali Khamenei, Ali Reza Zakani, freute sich darüber, dass vier arabische Hauptstädte – Beirut, Damaskus, Bagdad und Sanaa – unter iranischer Kontrolle standen. Der Huthi-Vormarsch im Jemen, sagte er, sei eine Fortsetzung der Revolution von 1979.

Iran hat Taqiyya auch zu anderen Zeiten eingesetzt. Zum Beispiel sagte Khamenei als Antwort auf interne Kritik am Nuklearabkommen von 2015, er habe das Atomabkommen nach dem Konzept der Taqiyya akzeptiert, d.h. um seine wahren Absichten und Überzeugungen vor seinen Feinden zu verbergen. Er sagte, es sei manchmal notwendig, heroisch flexibel zu sein, ohne das strategische Ziel aufzugeben. Tatsächlich verhinderten das Abkommen weder Irans Raketentests noch seine ehrgeizige Politik in der Region, was die Trump-Administration 2018 dazu veranlasste, sich aus dem Abkommen zurückzuziehen und strenge Sanktionen gegen Iran zu verhängen.

Ein weiteres Beispiel: Iranische Beamte sagen, dass sie die islamische Einheit fördern, während sie Sunniten im Iran unterdrücken und ihnen die freie Ausübung ihrer religiösen Pflichten verwehren. Nach der Amtseinführung von Masoud Pezeshkian als iranischer Präsident am 28. Juli appellierte ein prominenter sunnitischer Prediger an ihn, Diskriminierung und Ungerechtigkeit zu bekämpfen, damit sich Sunniten frei und sicher fühlen könnten, ihre religiösen Rituale, einschließlich des gemeinschaftlichen Gebets, auszuüben.

Inhärente Schwäche

Wenn Iran auf ernsthaften Widerstand gestoßen ist, hat es sich tendenziell zurückgezogen. Nachdem die USA General Qassem Soleimani, den Kommandeur der Eliteeinheit Quds der Islamischen Revolutionsgarden, 2020 in der Nähe des Flughafens von Bagdad getötet hatten, verhandelte es mit Teheran darüber, wie Iran auf diese Tötung reagieren könnte. Irans Vergeltung zielte auf einen US-Stützpunkt auf irakischem Boden, und keine amerikanischen Soldaten wurden ernsthaft verletzt.

Ähnlich hat Israel seit Irans direkter Intervention im Syrien-Krieg begonnen, Angriffe auf seine Militärpräsenz dort durchzuführen. Israelische Angriffe haben Stützpunkte der Revolutionsgarden zerstört, ihre Kämpfer vor Ort getötet und iranische Waffendepots in der Nähe der Flughäfen von Damaskus und Aleppo sowie Militärlieferungen an die Hisbollah in die Luft gesprengt.

Iran macht die Beerdigungen seiner bei diesen Angriffen getöteten Offiziere publik, äußert sich jedoch nie zu israelischen Angriffen in Syrien. Stattdessen begegnet es Gerüchten über seine Schwäche im Vergleich zu Israel, indem es das alte Motiv wiederholt, dass es reagieren werde, wenn die Lage es zulasse.

Ein Risiko eingehen

Im April wurde Teheran durch den israelischen Angriff auf sein Konsulat in Damaskus und die Tötung eines seiner ranghöchsten Generäle, der für die Kampfeinsätze der Quds-Einheit in Syrien verantwortlich war, in Verlegenheit gebracht. Iran wollte Kritiker, die es der Feigheit beschuldigten, zum Schweigen bringen und der Welt beweisen, dass es Israel abschrecken kann. Teheran entschied sich, israelisches Territorium direkt anzugreifen, was eine enorme Sensibilität erforderte, da Israels Gesellschaft trotz seiner nuklearen Fähigkeiten fragil ist und Angriffe regionaler Akteure fürchtet, unabhängig von deren Effektivität. Letztlich war Irans Vergeltung nichts als eine Maskerade.

Eine von den USA geführte Koalition zerstörte die meisten der iranischen Drohnen und Raketen, bevor sie den israelischen Luftraum erreichten; sie erschienen auf den Fernsehbildschirmen wie teure Feuerwerke. Die wenigen Drohnen und Raketen, die Israel erreichten, hatten eine vernachlässigbare Wirkung. Dennoch verkündete die iranische Führung, dass ihre Raketenangriffe ihre Ziele erreicht hätten. Ihre arabisch-schiitischen Anhänger, die systematisch von ihren eigenen repressiven Regimen verfolgt und seit 45 Jahren mit iranischer Propaganda überschwemmt wurden, stellten dies kaum in Frage.

Die pro-iranische Presse in Beirut erklärte, Teheran habe die Abschreckung wiederhergestellt und Israel eine Lektion erteilt, die es nicht vergessen würde. In Wirklichkeit weiß Israel, was Iran wagt, und Iran versteht, dass ein Krieg mit Israel es die Kontrolle über die arabischen Länder, die es dominiert, kosten könnte. Es könnte sogar zum Sturz des iranischen Regimes führen, das weithin verachtet wird.

Die jüngste Ermordung von Ismail Hanija, dem politischen Führer der Hamas, in Teheran, die iranische Beamte Israel zuschrieben, hat die Islamische Republik erneut in Verlegenheit gebracht. Teheran betrachtete die Ermordung als Verletzung seiner Souveränität und als Schlag gegen seine Ehre und versprach, darauf mit beispielloser Härte zu antworten. Entgegen dem, was die iranische Propagandamaschine verbreitet, ist es jedoch unwahrscheinlich, dass Iran ein Risiko eingehen wird, das potenziell einen israelischen Militärschlag auslösen würde, den es nicht eindämmen könnte.

Der wahre Zweck

Irans strategisches Ziel ist es, die Anerkennung der USA und Israels als legitime regionale Macht zu erlangen. Irans regionale Ambitionen können eine Herausforderung für die USA darstellen, aber die Amerikaner erkennen an, dass Teheran aufgrund seines Pragmatismus ein potenzieller regionaler Partner ist. Es unterstützte die palästinensische Sache unter dem Vorwand, Palästina zu verteidigen und Israel zu eliminieren, aber der wahre Zweck war es, die arabischen Regime zu umgehen und seine Macht in der Region zu behaupten.

Im Jahr 2014 warnte der stellvertretende Außenminister Irans, dass der Sturz des syrischen Präsidenten Bashar Al-Assad durch den Islamischen Staat die Sicherheit Israels zerstören würde. Seit der US-Invasion im Irak strebt Iran Koordination und Koexistenz mit Washington an, und das Gleiche gilt für die iranische Präsenz in Syrien, die nicht im Widerspruch zur US-Präsenz im Nordosten Syriens steht. Iran möchte seine regionalen Gewinne der letzten 45 Jahre ausbauen, nicht seinen Ruf als Paria-Staat und Drahtzieher der Achse des Bösen verewigen.