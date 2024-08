Peter R. Neumann ist Politikwissenschaftler und Experte für Geopolitik und islamistischen Terror. Von 2008 bis 2018 leitete er das „International Centre for the Study of Radicalisation“ am Londoner King’s College. Dort arbeitet Neumann noch immer als Professor für Sicherheitspolitik.

Herr Neumann, in der vergangenen Woche ist der Auslandschef der islamistisch-terroristischen Hamas, Ismail Hanija, bei einem Luftangriff in Teheran ums Leben gekommen. Der Iran und die Hamas machen Israel dafür verantwortlich. Westliche Geheimdienste rechnen mit einem massiven Vergeltungsschlag gegen Israel. Welche Szenarien sind denkbar?