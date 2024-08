Nach der Ausschaltung des Hizbollah-Militärführers Fu’ad Schukr [auch Schakar oder al-Hadsch Mohsen] in Beirut und des Hamas-Chefs Ismail Haniyya in Teheran warnten Beobachter vor einer „Eskalation“ und einem „Flächenbrand“ in Nahost. Es sind die üblichen Floskeln von Experten und Politikern , wenn ihnen zu spektakulären Ereignisse wenig einfällt und sie gerne Ahnungslosigkeit hinter Leerformen verbergen, die unheilschwanger und gefährlich klingen. Wir sind längst mitten in einem Eskalationsprozess und auch der Flächenbrand wütet bereits.

Israels Warnungen an Iran und seine Vasallen Seit dem 7. Oktober 2023 war allen Kennern der Lage klar, dass ein großer Teil der Führungsriege der Hamas früher oder später durch Israel neutralisiert werden würde. Weil die Spannungen an der israelischen Nordgrenze zu Libanon zunehmen und immer mehr zu einem offenen Konflikt Israels mit der Hizbollah (Hizb Allah = Partei Gottes) wurden, war klar, dass auch die Führungsriege dieser großen Schiitenorganisation in den Focus tödlicher israelischer Gegenmaßnahmen geraten würde. Wer die Geschichte der letzten Jahrzehnte betrachtet, versteht, dass Israel immer auf Angriffe mit sehr harten Aktionen antwortet, sich dabei aber Zeit nimmt und das Gesetz des Handelns in der eigenen Hand behält. Wann Israel zurückschlägt , wen es trifft und in welchem Kontext ein Schlag stattfindet, ist dabei oft nicht von vorneherein absehbar.#