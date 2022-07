Stephan Bierling lehrt Internationale Politik an der Universität Regensburg. Soeben erschien von ihm „America First – Donald Trump im Weißen Haus“ (C. H. Beck).

Es lief nicht gut für die amerikanische Außenpolitik in diesem Jahrhundert. Nach den Terrorattacken von 9/11 verhedderten sich die USA in langen und teuren Konflikten in Afghanistan und im Irak, rissen die Welt 2008 in eine internationale Finanzkrise, lavierten im syrischen Bürgerkrieg herum. Donald Trump verprellte Partner und hofierte Rivalen, Joe Biden verkorkste den Abzug vom Hindukusch. Gesellschaftliche Polarisierung, Parteienzwist und eine Million Covid-Tote hinterließen den Eindruck eines ausgelaugten, handlungsschwachen und weltabgewandten Landes. Es schien nur eine Frage der Zeit, bis China und Russland es von der Topposition der globalen Politik verdrängt haben würden.

Aber Washington abzuschreiben, erweist sich als übereilt – wieder einmal. Schon Japan und Nazi­deutschland glaubten im Dezember 1941, die USA überrumpeln und zum Kleinbeigeben zwingen zu können. Nicht einmal vier Jahre später mussten beide bedingungslos kapitulieren. 1956 schleuderte Kreml-Herrscher Nikita Chruschtschow westlichen Botschaftern ein „Wir werden euch begraben“ entgegen, mit dem amerikanischen Vietnamfiasko wähnte sich Moskau endgültig auf der Siegesstraße im Kalten Krieg. 1991 war es jedoch die Sowjet­union, die das Zeitliche segnete. Als einzige Weltmacht blieben die USA übrig.