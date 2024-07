Es hat dann also doch gereicht: Mit 401 Stimmen bei 306 Gegenstimmen beziehungsweise Enthaltungen ist Ursula von der Leyen von den Mitgliedern des Europäischen Parlaments eine weitere Amtszeit gewährt worden. Die Erleichterung war der Kandidatin anzusehen – zumal Brüsseler Polit-Auguren ein durchaus knappes Ergebnis prognostiziert hatten. Man mag zur deutschen Kommissionspräsidentin stehen wie man will, aber wäre sie an diesem Donnerstag durchgefallen, hätte dies eine tiefe Krise für die Europäische Union bedeutet, die seit der durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ausgelösten „Zeitenwende“ keineswegs immer geschlossen wirkte (was bei 27 Mitgliedstaaten auch nicht verwunderlich ist). Insofern setzt die Gemeinschaft mit Blick auf Moskau am heutigen Tag dann doch so etwas wie ein Signal der Geschlossenheit.

Zuvor hatte Ursula von der Leyen am Donnerstagvormittag mit einer Rede vor dem Europaparlament um ihre Wiederwahl geworben. Wegen der teilweise sehr divergierenden Vorstellungen ihres potentiellen Elektorats, das eben nicht nur in unterschiedlichen Fraktionen versammelt ist, sondern auch den jeweiligen nationalen Interessen der Heimatländer folgt, musste sie bei vielen Punkten im Ungefähren bleiben. Im Zentrum ihrer Ansprache stand jedoch nicht (wie noch vor einiger Zeit) die ökologische Transformation, sondern die Wahrung und Stärkung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit. Der Wohlstand müsse oberste Priorität haben, gleichwohl wolle sie an der Zielsetzung des „European Green Deal“ festhalten. Zum heißumstrittenen Thema Verbrennerverbot (keine Neuzulassung entsprechender Fahrzeuge ab 2035) wurde sie nicht konkret, sprach aber von einem technologieneutralen Ansatz – und öffnete damit das Tor für Ausnahmen bei E-Fuels.

„Echte europäische Verteidigungsunion“

Darüber hinaus plädierte die Kommissionspräsidentin kurz vor ihrer Wiederwahl sehr eindringlich dafür, die europäische Souveränität zu stärken (zumal, was sie nicht erwähnte, in den Vereinigten Staaten mit einer zweiten Amtszeit von Donald Trump zu rechnen ist). Dies zielt insbesondere ab auf eine „echte europäische Verteidigungsunion“ und auf mehr Investitionen in militärische Resilienz. Auch müsse die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen insbesondere aus Russland ein für alle Mal überwunden werden. „Saubere Energieversorgung“ solle oberste Priorität haben – ob aus von der Leyens Sicht auch Atomenergie dazu gehört, blieb offen. Dass der von ihr eingeforderte Bürokratieabbau dringend nötig sei, um die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und jeder ihrer künftigen Kommissare entsprechend agieren müsse, klingt angesichts ihrer ersten Amtszeit dann aber schon beinahe ironisch.

Offenbar will die Kommissionspräsidentin die nächste Legislaturperiode auch dazu nutzen, um noch stärker als bisher industriepolitisch aktiv zu werden. Von der Leyen kündigte einen neuen, umweltfreundlichen „Industriepakt“ an, ohne näher auf die Details einzugehen. Ziel des Förderprogramms seien Dekarbonisierung und Industrialisierung; Klimaschutz und Wettbewerbsfähigkeit müssten miteinander verbunden werden. Ebenso stellte sie einen neuen europäischen „Wettbewerbsfonds“ in Aussicht, der sich auf die Bereiche Künstliche Intelligenz und Cleantech konzentrieren solle. Zusammengenommen klingt das alles nach einer europäischen Variante des amerikanischen „Inflation Reduction Acts“, bei dem es sich letztlich um ein staatliches, schuldenfinanziertes Subventionsprogramm gigantischen Ausmaßes handelt. Es dürfte also nur noch eine Frage der Zeit sein, bis wieder einmal Forderungen nach weiteren EU-Anleihen laut werden.

Auf dem Weg in den „Superstaat“?

Ohnehin zeichnete Ursula von der Leyen eher einen Weg in den europäischen „Superstaat“ vor, als die umgekehrte Richtung einzuschlagen. Darin steckt erheblicher politischer Sprengstoff, weil diese Entwicklung insbesondere in mitteleuropäischen Mitgliedstaaten kritisch gesehen wird. Bei den Briten hat die zunehmende Zentralisierung in Brüssel bekanntlich sogar zum mehrheitlichen Wunsch nach einem Austritt aus der Union geführt. Möglicherweise wäre mit der neuen britischen Labour-Regierung sogar eine Rückgängigmachung des Brexits vorstellbar, allerdings nur unter der Prämisse eines klar dezentral und subsidiär organisierten EU. Damit ist allerdings unter von der Leyen als Kommissionspräsidentin überhaupt nicht zu rechnen, die auch noch einmal ausdrücklich Viktor Orbáns jüngste diplomatische Alleingänge kritisierte: Der ungarische Premierminister habe sich auf „Versöhnungsmission“ mit Putin begeben.

Außerdem kamen in von der Leyens Rede die erwarteten Punkte vor: bessere Sicherung der Außengrenzen durch eine Verdreifachung der Frontex-Mitarbeiter, Kampf gegen hybride Bedrohungen etwa im Cyberspace, Bekämpfung der Korruption und der Meinungsmanipulation aus dem Ausland – letzteres dürfte auf verstärkte Kontrolle und Eingriffsmöglichkeiten in Social Media hinauslaufen. Eine Kapitalmarktunion steht schon länger auf der Agenda der EU-Kommission, demnächst soll auch der Wohnungsmarkt „europäisiert“ werden, um der Wohnungsknappheit entgegenzuwirken. Warum Brüssel an dieser Stelle Besseres bewirken könnte als die jeweils nationalen Regierungen, bleibt vorerst das Geheimnis der Ursula von der Leyen.

Erkennbarer Ehrgeiz

Die 65-Jährige hat jedenfalls keinen Zweifel an ihrem Gestaltungswillen gelassen, der ihre Kompetenzen als „Hüterin der Verträge“ formal überschreitet. Das wird nicht überall gut ankommen, teilweise auch regelrechte Aversionen hervorrufen. Dennoch ist ihr die Wiederwahl gelungen. Ob es ihr auch gelingt, innerhalb der EU die auseinanderstrebenden Kräfte zu bündeln und die Spaltung zu überwinden (wobei es keineswegs nur Rechtspopulisten sind, die mit dem Brüsseler Allmachtsanspruch hadern), wird sich zeigen. „Die Geschichte klopft an unsere Tür“, sagte von der Leyen gegen Ende ihrer Rede, und die EU müsse deshalb mehr Ehrgeiz als bisher aufbringen, um im internationalen Wettstreit der Mächte nicht unterzugehen. Ihr selbst ist dieser Ehrgeiz deutlich anzumerken. Aber genau damit dürfte sie ihre vielen Kritiker endgültig auf die Palme bringen.