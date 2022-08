Aber es ist nicht ausgemacht, dass es so kommt. Ein Aspekt, der dabei von Bedeutung ist, liegt in der realen und wahrgenommenen internationalen Isolation Russlands. Während diejenigen, die die Unterstützung der Ukraine rechtfertigen, darauf hinweisen, wie stark Russland schon jetzt von internationalen Märkten abgeschnitten und mithin isoliert ist, legen andere dar, dass doch mehr als die Hälfte der Welt politische und wirtschaftliche Beziehungen zu Russland unterhält. Deswegen sei es sinnlos, Russland isolieren zu wollen. Es werde nicht gelingen. China und Indien werden an erster Stelle genannt; dann kommen ganze Kontinente: Afrika und Lateinamerika. Hat sich an Russlands internationaler Einbindung also durch die westliche Reaktion auf den Angriffskrieg wenig geändert, wie es die Teilnahme Putins am G20-Gipfel im November ausdrücken könnte? Oder ist Russland inzwischen international weitgehend isoliert?