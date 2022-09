Die Annexion von vier ukrainischen Verwaltungsbezirken soll also nach einer ridikülen Abstimmungsfarce nun zu einem Zeitpunkt verkündet werden, da hunderttausende russische Männer Familie, Heimat und Arbeit verlassen, um aus dem eigenen Land zu fliehen. Mindestens dreihunderttausend neue Rekruten sollten die ausgezehrten Streitkräfte, die in der Ost- und Südukraine in ihren Verteidigungslinien unter hartem Druck stehen, verstärken. So groß wird die Zahl derer bald sein, die aus Russland präventiv durchgebrannt sind. Denn um nichts anderes dreht sich ihre Flucht: den eigenen Streitkräften zu entkommen.