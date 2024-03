Reintke war mit einem Schlag berühmt, jedenfalls im United Kingdom. Dass ausgerechnet eine Deutsche so emotional auf den Brexit reagieren würde, hätte dort wohl niemand gedacht. In Deutschland hingegen sollte es noch etwas dauern, bis Reintke aus dem Schatten prominenter Parteifreunde treten würde. Erst 2022 war es so weit: Ska Keller, 2019 noch Spitzenkandidatin bei der Europawahl, gab den Fraktionsvorsitz im Europaparlament überraschend an Reintke ab. Wie es dazu kam, ist bis heute umstritten. „Es war kein Frust, und einen Putsch hat es auch nicht gegeben“, erklärte Keller. Doch schon damals war zu spüren, dass ihre Nachfolgerin nicht nur leidenschaftlich, sondern auch machtbewusst ist.