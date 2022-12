Die Kernkritik liest sich in etwa so: Trotz nicht unerheblicher Schäden für Wirtschaft und Bevölkerung hierzulande und trotz der Gefahr, aktiv in einen Krieg hineingezogen zu werden, würde zu einseitig eine Unterstützung der Ukraine mit Waffen und sonstigem militärischem Gerät befürwortet. Doch ist an den Vorwürfen etwas dran?