Russlands Präsident Wladimir Putin hat in seiner Rede an die Nation den Westen vor dem Einsatz von Bodentruppen gewarnt. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte vor wenigen Tagen nicht ausschließen wollen, französische Soldaten in die von Russland vor über zwei jahren angegriffene Ukraine zu schicken. Wie bereits mehrfach in der Vergangenheit sprach er offen von der Möglichkeit eines Einsatzes von Atomwaffen, der zur „Auslöschung der Zivilisation“ führen könnten. Es handele sich nicht um einen „Trickfilm“, sagte Putin.

Das war zu erwarten. Ebenso zu erwarten, weil aus seinem Interview mit dem amerikanischen Journalisten Tucker Carlson schon bekannt, war Putins Dementi von Behauptungen, dass Russland noch weitere Länder in Europa militärisch angreifen wolle. Das sei, so Putin wörtlich, „Blödsinn“. Er rechtfertigte die Ankündigung weiterer Rüstungsanstrengungen im Gegenteil mit der Gefahr für Russland, die von der Nato-Erweiterung ausgehe.