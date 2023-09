Eine offizielle, detaillierte Stellungnahme aus Russland und Nordkorea wird es wohl nicht dazu geben, was diese Tage in Russland besprochen worden ist. Ein Ausbleiben einer solchen Erklärung gälte aber quasi als Bestätigung dessen, was in den USA und Südkorea seit vergangener Woche vermutet wird: Nordkorea und Russland schließen einen Waffendeal ab, um Russlands mäßig erfolgreichen Krieg in der Ukraine zu finanzieren und zugleich die darniederliegende Volkswirtschaft Nordkoreas zu stärken.