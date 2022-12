Würden sich diese Entwicklungen anderswo auf der Welt zutragen, bräche in der betroffenen Gesellschaft vermutlich Panik aus. In Südkorea aber reagieren die meisten Menschen mit Achselzucken. „Das ist Nordkoreas Art zu kommunizieren“, erzählt man sich dieser Tage auf den Straßen von Seoul, der südkoreanischen Hauptstadt. Immer, wenn der Norden mit etwas unzufrieden sei, feuere er eine Rakete los. Häufig als Reaktion auf Militärmanöver, die der Süden mit seinem Alliierten USA durchführt – wie auch im November wieder. Alles beim Alten also?